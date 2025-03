Opera i Filharmonia Podlaska świętuje 70-lecie – wielki jubileuszowy koncert już w piątek

20 marca, 2025

Opera i Filharmonia Podlaska obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz – 70 lat działalności artystycznej. W ramach obchodów w piątek, 21 marca, na Dużej Scenie odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy „Muzyczna historia”. To będzie niezwykłe wydarzenie dla melomanów i wszystkich miłośników muzyki w regionie.

70 lat historii muzycznej Podlasia

Historia Opery i Filharmonii Podlaskiej sięga 1954 roku, kiedy to w Białymstoku powołano Państwową Orkiestrę Symfoniczną. Już w lipcu tamtego roku muzycy zagrali swój pierwszy koncert, zapoczątkowując wieloletnią tradycję działalności artystycznej. Po dwudziestu latach orkiestra otrzymała status filharmonii i przeniosła się do sali koncertowej przy ul. Podleśnej. Przełomowym momentem w historii instytucji była Wielka Inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, która miała miejsce we wrześniu 2012 roku.

Wielkie świętowanie z muzyką na najwyższym poziomie

Obchodom jubileuszu towarzyszy szereg wyjątkowych wydarzeń. Podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego, Łukasz Prokorym, podkreślił znaczenie OiFP w kształtowaniu gustów muzycznych mieszkańców regionu:

– Opera i Filharmonia Podlaska kształtuje gusta muzyczne w naszym województwie – mówił Prokorym. – Jestem tu dzisiaj, aby podziękować artystom za ten wspaniały sezon. To niezwykła uczta muzyczna. Tylko w marcu mamy same hity – zaczęliśmy od prapremiery „Vesper”, tydzień temu występowała Aleksandra Kurzak, a jutro kolejny wspaniały koncert.

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, prof. Violetta Bielecka, skierowała podziękowania do muzyków i wszystkich pracowników instytucji:

– Możemy być dumni z działalności naszej orkiestry – podkreślała. – Różnorodny repertuar, koncerty symfoniczne, spektakle operowe, operetkowe, musicalowe, koncerty muzyki filmowej, a także nominacje, nagrody i wspaniałe recenzje – to wszystko składa się na 70-letni dorobek tego zespołu.

Koncert „Muzyczna historia” – kulminacja obchodów jubileuszowych

Najważniejszym punktem jubileuszu będzie piątkowy koncert „Muzyczna historia”. Wystąpią Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz wybitni soliści: Wioletta Chodowicz (sopran) i Tomasz Rak (baryton). Całość poprowadzi maestro Mirosław Jacek Błaszczyk.

Program koncertu obejmuje:

„Te Deum” op. 103 Antonína Dvořáka

„Koncert na orkiestrę” Béli Bartóka

Piątkowy koncert – niepowtarzalne wydarzenie dla melomanów

Koncert jubileuszowy „Muzyczna historia” rozpocznie się w piątek, 21 marca, o godzinie 19:00 na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. To wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć dzieła największych kompozytorów w mistrzowskim wykonaniu.

(pc)