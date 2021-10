Wieczór ze stand-upem. W Lalkach startuje cykl imprez „Open-mic”

Październik 28, 2021

W Kawiarni Lalki cyklicznie odbywać się będą imprezy z cyklu „Open-mic”. Pierwsza już po długim weekendzie, 3 listopada.

– To jest okazja przede wszystkim dla młodych, początkujących wykonawców. Postaraliśmy się zorganizować to w takiej formie, żeby każdy, kto chce spróbować swoich sił, mógł to zrobić. Na pewno jest to też pomysł na fajne spędzenie wieczoru – mówi organizator wydarzenia Filip Mazurek.

Imprezy z cyklu „Open-mic” w Lalkach będą odbywać się dwa razy w miesiącu.

– Widzimy dość duży potencjał w rozwoju stand-upu w Białymstoku. Mówiąc szczerze do tej pory takich wydarzeń nie było dużo w naszym mieście. Chcemy dać możliwość, zarówno występującym się pokazać, jak i ludziom po prostu zapoznać się z tą formą rozrywki – dodaje organizator wydarzenia Maciek Jaśkiewicz.

3 listopada o 19.00 na scenie w Lalkach pojawią się: Adrian Ostrowski, Krzysztof Szczapa, Andrii Zahorodnii, Karol Rutkowski, Wojtek Pol, Janusz Kuklik i Rafał Kaktus Piechowski.

Kolejne wydarzenia z cyklu „Open-mic” w Lalkach odbędą się 22 listopada i 6 grudnia. (mt)