OnkoExpertBCO. Eksperci udzielą konsultacji urologicznych

Wrzesień 21, 2020

źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Znowu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów w ramach akcji OnkoExpertBCO. W tym tygodniu z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii będą to porady urologiczne.

To akcja adresowana do tych osób, które w obecnej sytuacji epidemicznej boją się udać do przychodni lub mają ograniczony kontakt z lekarzem specjalistą.

Ponad 11 procent wszystkich nowotworów dotykających mężczyzn to nowotwory układu moczowego.

– Obserwujemy ogólnoeuropejski trend wzrostu zapadalności przede wszystkim na nowotwór gruczołu krokowego. To jest najczęściej rozpoznawany nowotwór u mężczyzn obecnie – mówi dr Andrzej Puchnarewicz z Białostockiego Centrum Onkologii. – Niepokojące jest zaś to, że kiedy w Europie spada umieralność z powodu tego nowotworu, to w Polsce rośnie. Ten tydzień ma służyć m.in. temu, by ośmielić mężczyzn do kontaktu z urologiem i zachęcić ich do wykonywania profilaktycznych badań.

Objawy, które powinny panów zaniepokoić to m.in. częste oddawanie moczu i ból podczas jego oddawania, krwiomocz czy trudności w utrzymaniu moczu.