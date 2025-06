Oliwia Kondracka z Augustowa w finale Miss Polski 2025

20 czerwca, 2025

Oliwia Kondracka, 24-letnia reprezentantka województwa podlaskiego, powalczy o tytuł Miss Polski 2025 podczas finału w Nowym Sączu, źródło misspolski.pl

Wśród 24 najpiękniejszych Polek walczących o tytuł Miss Polski 2025 znalazła się Oliwia Kondracka z Augustowa – reprezentantka województwa podlaskiego. Finał odbędzie się 29 czerwca w Nowym Sączu.

Oliwia ma 24 lata, ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a obecnie studiuje kryminologię. Pracuje w telewizji, a swoją przyszłość wiąże z dziennikarstwem interwencyjnym i śledczym. Jak sama przyznaje, inspiracje czerpie z codzienności i ludzi, którzy ją otaczają.

Największym autorytetem w jej życiu jest mama – nauczyła ją empatii, bezinteresownej pomocy i dała siłę w momentach zwątpienia. Wolny czas Oliwia najchętniej spędza w rodzinnym Augustowie, aktywnie i w gronie bliskich. Choć jest osobą otwartą, potrzebuje też ciszy i samotności, by ładować baterie.

Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia, a w domu wciąż stoi fortepian. Sport to druga pasja – kiedyś trenowała pole dance i chce wrócić do tej formy aktywności. Ma również głód podróżowania i planuje nauczyć się włoskiego lub hiszpańskiego.

Do udziału w konkursie zachęciła ją rodzina. Jeśli zdobyłaby koronę Miss Polski, chciałaby odwiedzić domy dziecka i oddziały onkologiczne – to miejsca, do których od dawna chciała dotrzeć. Temat dziecięcego cierpienia i społecznych nierówności nie jest jej obcy – chciałaby się nim zająć także zawodowo.

Zwyciężczyni konkursu Miss Polski 2025 będzie reprezentować Polskę na prestiżowych międzynarodowych konkursach Miss Universe oraz Miss Supranational, a także wystąpi w kampaniach medialnych i sesjach zdjęciowych. (red.)