Home Wiadomości Olej napędowy zamiast smarowego. Podlaska KAS zabezpieczyła ponad 95 tys. litrów nielegalnego paliwa

Wiadomości

17 września, 2025

Olej napędowy zamiast smarowego. Podlaska KAS zabezpieczyła ponad 95 tys. litrów nielegalnego paliwa

Funkcjonariusze KAS i zabezpieczone cysterny Zabezpieczone cysterny źródło: KAS
Ponad 95 tysięcy litrów oleju napędowego zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Paliwo przewożone było w trzech ciężarówkach z cysternami, które – według dokumentów – miały transportować olej smarowy.

 

Kontrola ciężarówek na granicy z Litwą

Do zatrzymania doszło na trasie S61, tuż przy granicy z Litwą. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska wytypowali do kontroli trzy pojazdy jadące z Łotwy. W dokumentach przewozowych wpisano, że każda z cystern zawiera ponad 30 tys. litrów oleju smarowego.

Badania ujawniły olej napędowy

Próbki paliwa trafiły do Mobilnego Laboratorium Paliw Ciekłych podlaskiej KAS oraz do Laboratorium Celnego w Koroszczynie. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że przewożony towar to olej napędowy.

Przemieszczanie takiego paliwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej powinno odbywać się w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS) – na podstawie elektronicznego dokumentu e-AD albo z potwierdzeniem zapłaty akcyzy. W tym przypadku nie dopełniono żadnego z tych obowiązków.

Postępowanie karne i możliwe konsekwencje

Zabezpieczono łącznie 95 tys. litrów nielegalnego oleju napędowego. Fiskus wyliczył, że należny podatek akcyzowy od tego towaru to ponad 170 tys. złotych. W sprawie wszczęto postępowania karne skarbowe.

Organizatorom nielegalnego transportu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności.

Najnowsze wiadomości
Pomnik Matki Sybiraczki
86. rocznica agresji Związku ... więcej
Funkcjonariusze KAS i zabezpieczone cysterny
Olej napędowy zamiast smarowe ... więcej
Stacja rowerów miejskich BiKeR w Białymstoku – rząd rowerów zaparkowanych przy ścieżce rowerowej, w tle skrzyżowanie i rabaty z różowymi kwiatami.
Godzina za darmo na rowerach B ... więcej
Jacek Borowski
Moto Serce 2025 w Białymstoku ... więcej
Uczestnicy pierwszej szkoły letniej choroby cywilizacyjne w umb,
Międzynarodowa Szkoła Letnia ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.