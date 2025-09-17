Olej napędowy zamiast smarowego. Podlaska KAS zabezpieczyła ponad 95 tys. litrów nielegalnego paliwa

17 września, 2025

Zabezpieczone cysterny źródło: KAS Zabezpieczone cysterny źródło: KAS

Ponad 95 tysięcy litrów oleju napędowego zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Paliwo przewożone było w trzech ciężarówkach z cysternami, które – według dokumentów – miały transportować olej smarowy.

Kontrola ciężarówek na granicy z Litwą

Do zatrzymania doszło na trasie S61, tuż przy granicy z Litwą. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska wytypowali do kontroli trzy pojazdy jadące z Łotwy. W dokumentach przewozowych wpisano, że każda z cystern zawiera ponad 30 tys. litrów oleju smarowego.

Badania ujawniły olej napędowy

Próbki paliwa trafiły do Mobilnego Laboratorium Paliw Ciekłych podlaskiej KAS oraz do Laboratorium Celnego w Koroszczynie. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że przewożony towar to olej napędowy.

Przemieszczanie takiego paliwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej powinno odbywać się w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS) – na podstawie elektronicznego dokumentu e-AD albo z potwierdzeniem zapłaty akcyzy. W tym przypadku nie dopełniono żadnego z tych obowiązków.

Postępowanie karne i możliwe konsekwencje

Zabezpieczono łącznie 95 tys. litrów nielegalnego oleju napędowego. Fiskus wyliczył, że należny podatek akcyzowy od tego towaru to ponad 170 tys. złotych. W sprawie wszczęto postępowania karne skarbowe.

Organizatorom nielegalnego transportu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności.