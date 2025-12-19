Home Wiadomości Olej napędowy zamiast benzyny w Białymstoku. Kierowcy zgłaszają poważne uszkodzenia silników po tankowaniu

Wiadomości

19 grudnia, 2025

Olej napędowy zamiast benzyny w Białymstoku. Kierowcy zgłaszają poważne uszkodzenia silników po tankowaniu

dystrybutor paliwa źródło: pixabay
Niepokojące informacje napływają od kierowców z Białegostoku. Po czwartkowym tankowaniu (18 grudnia) na jednej ze stacji paliw sieci Auchan przy ulicy Hetmańskiej kilku właścicieli samochodów zgłosiło poważne awarie silników. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, a stacja została tymczasowo zamknięta.

 

Samochody stanęły po tankowaniu

Jak relacjonują poszkodowani kierowcy, problemy zaczęły się krótko po opuszczeniu stacji paliw. Auta traciły moc, gasły lub całkowicie odmawiały posłuszeństwa. Po sprawdzeniu pojazdów w warsztatach mechanicznych okazało się, że przyczyną awarii mogło być zatankowanie niewłaściwego paliwa.

Z ustaleń poszkodowanych wynika, że z dystrybutora benzyny bezołowiowej zamiast benzyny wydawany był olej napędowy. Taka pomyłka mogła doprowadzić do poważnych uszkodzeń jednostek napędowych, szczególnie w samochodach z silnikami benzynowymi. Kilka pojazdów musiało zostać odholowanych lawetami, a sprawa została zgłoszona na policję.

Stacja paliw tymczasowo zamknięta

Rzeczniczka prasowa Auchan Polska, Hanna Bernatowicz, potwierdziła, że po otrzymaniu zgłoszeń od klientów stacja paliw przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku została tymczasowo zamknięta. Sieć prowadzi obecnie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić przyczyny nieprawidłowości.

– Na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby podawać liczbę zgłoszeń czy informować o ewentualnych decyzjach wobec poszkodowanych klientów – przekazała przedstawicielka sieci.

Kierowcy apelują o zgłaszanie reklamacji

Poszkodowani kierowcy zachęcają się nawzajem w internecie do składania reklamacji oraz zgłaszania sprawy odpowiednim służbom. Przedstawiciele Auchan również apelują do klientów, którzy tankowali paliwo 18 grudnia na stacji przy ulicy Hetmańskiej i doświadczyli problemów z pojazdami, aby korzystali ze standardowej procedury reklamacyjnej.

Sprawa budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców Białegostoku i kierowców, którzy oczekują wyjaśnienia przyczyn zdarzenia oraz informacji o dalszych krokach podejmowanych przez sieć paliwową.

(pc)

