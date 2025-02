Ogromne zainteresowane rentą wdowią. ZUS radz jak się przygotować do wnioskowania

4 lutego, 2025

fot. pixabay.com fot. pixabay.com

7,5 tysiąca wniosków z województwa podlaskiego już wpłynęło do ZUSu o rentę wdowią. To świadczenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pomoc przy wypełnieniu formularza można uzyskać osobiście w placówce.

Jak mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS, warto jednak dobrze się do wizyty przygotować. – Zanim wdowa lub wdowiec złoży wniosek, powinien upewnić się, czy przysługuje mu prawo do dwóch świadczeń: własnego, na przykład emerytury lub renty, oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Jeżeli ma ustalone prawo tylko do jednego z tych świadczeń, powinien najpierw złożyć wniosek o drugie świadczenie.

W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania renty wdowiej, można skorzystać ze specjalnej ankiety dostępnej na stronie internetowej ZUS-u. Po jej wypełnieniu można też skorzystać z kalkulatora, który pozwala obliczyć szacunkową wysokość renty wdowiej. A w placówce ZUSu pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosku.

– Podczas wizyty w placówce konieczne będzie podanie numeru PESEL oraz daty śmierci współmałżonka, po którym przysługuje renta rodzinna. Niezbędną informacją jest również potwierdzenie wspólności małżeńskiej, czyli tego, czy małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, razem zamieszkiwali lub łączyły ich inne więzy – dodaje Katarzyna Krupicka.

Wnioski o rentę wdowią można składać do końca lipca, poza tradycyjną formą papierową w dowolnej placówce ZUS-u, także wysyłając pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS. Świadczenie będzie wypłacane od 1 lipca. (hk)