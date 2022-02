„Ogrody i parki Białegostoku” – nowa publikacja o Białymstoku

Luty 1, 2022

Ukazała się kolejna książka dotycząca Białegostoku. Tym razem poświęcona ogrodom i parkom.

Książka powstała dzięki wnikliwej pracy zespołu autorów: Iwony Górskiej, Joanny Kotyńskiej-Stetkiewicz, Anety Kułak, Lecha Pawlaty, Grzegorza Ryżewskiego, Klary Stetkiewicz i Wiesława Wróbla.

Publikacja to swoisty spacer w czasie i przestrzeni po parkach i ogrodach naszego miasta. Lektura pozwoli poznać nie tylko nieznane dotąd daty i okoliczności powstania poszczególnych parków i ogrodów, ale także ich pomysłodawców i realizatorów. W książce znalazły się między innymi plany parków obrazujące granice obszarów objętych ochroną konserwatorską – co nie zawsze pokrywa się z historycznymi granicami tych obiektów. Czytelników na pewno zainteresują liczne współczesne i archiwalne fotografie – niektóre niepublikowane do tej pory.

„Ogrody i parki Białegostoku” ukazały się w nakładzie 500 egzemplarzy. (mt)