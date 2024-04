22 kwietnia, 2024

Fot. Mat. Org. Fot. Mat. Org.

Białostocka księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl organizuje ogólnopolski konkurs „Szkoła Czytelników”.

Do udziału mogą zgłosić się zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Zadaniem uczestników jest odpowiedzieć na pytanie „Jak książki budują mosty?”. Forma i technika są dowolne, może to być rysunek, zdjęcie, a nawet film.

Wartość nagród w konkursie to ponad 50 tys. zł.

– Będą to zarówno nagrody dla biblioteki, jak również dla nauczycieli i uczniów, którzy wygrają – mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl. – Musimy od samego początku zaczynać krzewić wśród młodzieży i dzieci miłość do literatury i do czytania.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku.

– Nam zależy jako miastu, na tym, żeby najmłodsi zamiast po komórkę, sięgali po książkę – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta. – By byli przyzwyczajeni do tego, że warto czytać. Zależy nam na wzroście czytelnictwa.

Do konkursu można się zgłosić na stronie szkolaczytelników.pl do 20 maja br. (jł)