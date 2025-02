Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Sprawdź gdzie szukać pomocy

23 lutego, 2025

Źródło: NFZ Źródło: NFZ

1,2 mln osób w Polsce choruje na depresję. To choroba podstępna, która dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją warto rozpowszechniać wiedzę na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.

Depresja to nie to samo, co smutek czy melancholia. Choć typowymi objawami choroby może być m.in. uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze.

Światowy Dzień Walki z Depresją to okazja, aby przypomnieć, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Nie ignorujmy problemu depresji, rozmawiajmy o nim otwarcie i szukajmy pomocy, gdy jej potrzebujemy.

W województwie podlaskim jest siedem Centrów Zdrowia Psychicznego, gdzie na NFZ można uzyskać pomoc psychologiczną. W Białymstoku bezpłatną pomoc bez skierowania i bez wcześniejszego zapisywania się na wizytę można dostać w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii i w placówce przy ul. Radzimińskiej prowadzonej przez Szpital Psychiatryczny w Choroszczy.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony w 2001 roku przez Ministra Zdrowia. Święto jest obchodzone w dniu 23 lutego. (red.)