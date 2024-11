Ogólnopolski Dzień Erasmusa

25 listopada, 2024

Źródło: Działy Współpracy Międzynarodowej Politechnika Białostocka

„To przygoda życia” – tak większość studentów mówi po powrocie z zagranicznej wymiany studenckiej. W Ogólnopolskim Dniu Erasmusa propagatorzy tej idei podkreślają, że wyjazd to poszerzanie horyzontów i wymiana doświadczeń.

Sami studenci, którzy na Erasmusa wyjechali, podkreślają, że korzyści jest wiele więcej.

– Erasmus to jest fantastyczna opcja rozwoju, to pewnego rodzaju usamodzielnienie, poszerzenie horyzontów, poznanie nowego sposobu myślenia, a także porównanie tego, jak wyglądają studia w innym kraju, to zdobywanie takiego doświadczenia też z innej strony i w innym środowisku i bardzo dużo zwiedzania, każdemu polecam wyjazd na Erasmusa, bo to naprawdę jest przygoda życia – mówią studenci, którzy byli na wymianie studenckiej.

Program Erasmus+ to jednak nie tylko wymiany studenckie, to edukacja osób w różnym wieku i różnych profesji. Aby dowiedzieć się więcej kto i jak może z oferty programu korzystać, w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej funkcjonuje Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok.

– Erasmus+ to różnego rodzaju projekty, można zdobyć środki na realizację swoich pomysłów, na różnego rodzaju wydarzenia międzynarodowe, na szkolenia, także korzyści są olbrzymie – zaznacza prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Rocznie około 15 tysięcy polskich studentów wyjeżdża na wymianę studencką w ramach Erasmusa. Z Politechniki Białostockiej w tym semestrze to ponad 120 osób. (hk)

Studenci Politechniki Białostockiej o wyjazdach w ramach programu Erasmus+:

Prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej, o Ogólnopolskim Dniu Erasmusa: