28 listopada, 2025

Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się dobrem” także w Białymstoku

Pod hasłem „Podziel się dobrem” w piątek (28.11) i sobotę (29.11) trwa Ogólnopolska Zbiórka Żywności. Lokalne organizacje wspólnie z Bankiem Żywności zachęcają do wsparcia osób, które na co dzień mierzą się z niedostatkiem. Każda puszka, paczka makaronu czy słoik dżemu może realnie pomóc rodzinom, seniorom i osobom w kryzysie, szczególnie w zbliżającym się okresie bożonarodzeniowym.

 

W 20 sklepach w Białymstoku są oznaczone kosze, do których można wrzucać produkty suche z długim terminem przydatności.

– Od kasz, makaronów, ryżu, poprzez produkty, które są zakonserwowane, bądź też zawekowane w słoikach, czyli nawet dania gotowe, jakieś pulpety, czy jakaś fasolka po bretońsku, czy sosy, ale też herbaty, olej, cukier. Nawet jedna czekolada albo nawet kilogram makaronu dla nas są niemal na wagę złota – mówi Marta Daniszewska ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga.

To dopiero jedna z pierwszych przedświątecznych zbiórek żywności. Od poniedziałku (01.12) swoje kosze w 20 sklepach w mieście będzie miało białostockie Stowarzyszenia Droga, które w tym roku na święta przygotuje 1000 żywnościowych paczek dla osób samotnych i potrzebujących oraz dodatkowo 250 słodkich upominków dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Produkty można również przynieść do Centrum Darów przy ul. Proletariackiej. (hk)

