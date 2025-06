Ogólnopolska obława policyjna. W województwie podlaskim zatrzymano 34 osoby

12 czerwca, 2025

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, oszustwa czy kradzieże z włamaniem. To tylko część przestępstw za jakie poszukiwani byli przestępcy objęci krajową akcją poszukiwawczą.

Podczas policyjnej obława w całym kraju ujęto w sumie ponad półtora tysiąca osób. W województwa podlaskiego zatrzymano ponad 30 osób.

– 9 oraz 10 czerwca Komenda Główna Policji zarządziła ogólnopolską akcję, której celem było zlokalizowanie oraz zatrzymanie osób poszukiwanych. W wyniku dwudniowych działań na terenie województwa podlaskiego zatrzymano aż 34 takie osoby – mówi sierżant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W województwie podlaskim w akcji wzięło udział około 900 policjantów wspomaganych przez Straż Graniczną. Skontrolowali łącznie blisko 950 miejsc. – Poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali m.in. na podstawie listu gończego 33-letniego obywatela Ukrainy, który poszukiwany był za złożenie fałszywego oświadczenia oraz niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Najbliższy rok mężczyzna spędzi teraz w zakładzie karnym. Funkcjonariusze zatrzymali również 22-latka, który poszukiwany był do odbycia 158 dni pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Obywatel Rosji także trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał teraz zasądzoną karę – dodaje sierżant Konrad Karwacki.

W ogólnopolskiej akcji brało udział ponad 24 tys. policjantów. (hk)