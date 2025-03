Ognisko WZW typu A w Podlaskiem – jak się chronić? O wirusowym zapaleniu wątroby mówi prof. Joanna Zajkowska

19 marca, 2025

Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska – wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, fot. Adam Jakuć

W powiecie białostockim wykryto ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A). To poważne schorzenie określane mianem „choroby brudnych rąk”, które rozprzestrzenia się głównie poprzez kontakt z zakażonymi powierzchniami, spożycie skażonej żywności i wody oraz bezpośrednie kontakty międzyludzkie. O sytuacji epidemiologicznej oraz sposobach profilaktyki opowiedziała w rozmowie z Radiem AKADERA prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii i zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Posłuchaj rozmowy z prof. dr hab. Joanną Zajkowską na temat ogniska WZW typu A w Podlaskiem.

Według oficjalnych danych w podbiałostockim ognisku wykryto dotychczas 10 przypadków zakażenia WZW A. Zdaniem prof. Joanny Zajkowskiej rzeczywista liczba chorych może być znacznie wyższa. – 10 osób, które jawnie zachorowało, świadczy o tym, że wirus jest obecny w środowisku, bo powinniśmy pamiętać, że tylko niewielka część osób choruje w postaci żółtaczki – wyjaśnia prof. Joanna Zajkowska.

WZW A to choroba, której objawy mogą być niespecyficzne. U wielu osób zakażenie przebiega łagodnie lub bezobjawowo, przez co wirus łatwo się rozprzestrzenia. Wśród najbardziej typowych symptomów znajdują się dolegliwości grypopodobne, zaburzenia trawienia, osłabienie oraz żółtaczka, czyli zażółcenie skóry i białkówek oczu.

Profilaktyka kluczem do ochrony zdrowia

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się WZW A, konieczne jest zachowanie ścisłej higieny oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. – Najważniejszą rolą jest wygenerowanie odporności, ponieważ jesteśmy populacją dosyć wrażliwą. Większość z nas nie miała wcześniej kontaktu z tym wirusem. Higiena rąk, higiena przyrządzania żywności i zaszczepienie osób z kontaktu – to kluczowe środki zapobiegawcze – podkreśla prof. Zajkowska.

Eksperci przypominają, że najlepszym sposobem ochrony jest szczepienie przeciwko WZW A, które skutecznie zapobiega zakażeniu. Warto również pamiętać o częstym i dokładnym myciu rąk, unikaniu spożywania nieprzetworzonej żywności pochodzącej z niepewnych źródeł oraz piciu wyłącznie przegotowanej lub butelkowanej wody.

Czy sytuacja jest opanowana?

Służby sanitarne monitorują rozwój sytuacji i podejmują działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że wdrożone procedury – w tym szczepienia poekspozycyjne oraz kontrole higieniczne – powinny pomóc w ograniczeniu dalszej transmisji. O wygaszeniu ogniska będzie można mówić najwcześniej po upływie około dwóch miesięcy od ostatniego zgłoszonego przypadku.

Co warto zapamiętać?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to choroba, której można uniknąć poprzez podstawowe środki higieny i profilaktykę. Kluczowe zasady, które warto wprowadzić na co dzień, to:

✅ Regularne mycie rąk wodą z mydłem, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem.

✅ Spożywanie wyłącznie przegotowanej lub butelkowanej wody.

✅ Unikanie nieumytych owoców i warzyw, a także surowych owoców morza.

✅ Szczepienie ochronne jako najskuteczniejsza metoda zabezpieczenia przed zakażeniem.

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących WZW A, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i ograniczyć kontakty społeczne, aby nie narażać innych na ryzyko zakażenia. (AJ)