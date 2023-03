Oficjalny trening przed czerwcowym wielkim kręceniem kilometrów dla Białegostoku

28 marca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białystok znowu będzie miał szansę na tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Miasto weźmie udział w konkursie „Kręcą nas kilometry”. Sama akcja rozpocznie się w czerwcu, teraz można wziąć udział w oficjalnej rozgrzewce.

Do ogólnopolskiej zabawy, której organizatorem jest miasto Bydgoszcz, dołączyły do tej pory 53 miasta prezydenckie i 29 gmin z całej Polski. Mieszkańcy Białegostoku do 21 maja mogą kręcić kilometry dla swojego miasta i sprawdzić swoją formę przed rywalizacją w czerwcu.

Aby dołączyć do treningu wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta. Z menu trzeba wybrać „Rywalizacje”, następnie w zakładce „Ogólne” – Trening Rowerowej Stolicy Polski 2023 – UWAGA: albo dla Miast albo dla Gmin.

Organizatorzy przypominają, że akcja ta to przede wszystkim zabawa i zdrowa sportowa rywalizacja. Liczy się aktywność i społeczny aspekt rowerowej akcji. (mt)