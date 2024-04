Oficjalne otwarcie Ogrodu Nauki w Politechnice Białostockiej

16 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz

Przy centrum nowoczesnego kształcenia Politechniki Białostockiej oficjalnie otwarto „Ogród nauki”. Dziekani poszczególnych wydziałów uczelni wybrali osoby, które ich zdaniem powinny zostać zapamiętane. Podczas uroczystości otwarcia ogrodu oficjalnie umocowano tabliczki przy drzewach, które symbolicznie uczczą wybrane postacie.

– Chcemy upamiętnić tych, którzy zainicjowali powstanie naszej uczelni, którzy się przyczyniali do jej rozwoju przez 75 lat, a drzewo to trwałość. To, co przyciąga wzrok, to to, co też przyczyni się do zazielenia naszego kampusu. Stąd właśnie graby upamiętniające wyjątkowe postaci w historii naszej uczelni – mówi prof. Marta – Kosior Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Ogród Nauki nie tylko będzie miejscem upamiętnienia, lecz także przestrzenią do odkrywania, nauki oraz refleksji, w której studenci będą mogli zainspirować się dokonaniami poprzednich pokoleń. (mg)