Oficjalne otwarcie klubu Relax w Domu Studenta Beta Politechniki Białostockiej

3 listopada, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Domu Studenta Beta na osiedlu akademickim Politechniki Białostockiej oficjalnie otwarto nowy klub studencki Relax. To nowoczesna i przyjazna przestrzeń, która ma służyć wszystkim studentom — zarówno z Polski, jak i z zagranicy — jako miejsce spotkań, odpoczynku i integracji.

fot.-Pawel-Cybulski-7 Zdjęcie 1 z 13

Nowe miejsce integracji, relaksu i spotkań studentów

W uroczystym otwarciu uczestniczyła rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk, która podkreśliła, że klub Relax to kolejny krok w kierunku podnoszenia standardu życia studenckiego na uczelni:

– Dziś oficjalnie otwieramy nowy klub dla wszystkich studentów, w tym również zagranicznych studentów Politechniki Białostockiej. To świeżo wyremontowane pomieszczenie przygotowane specjalnie dla was. Mam nadzieję, że będziecie tu zarówno gośćmi, jak i gospodarzami tego miejsca – powiedziała rektor Politechniki Białostockiej.

Projekt autorstwa studentek architektury wnętrz

Klub Relax został zaprojektowany przez studentkę architektury wnętrz, Valerię Chrebiń, we współpracy z Ulianą Kozłowską, absolwentką Politechniki Białostockiej. Ich wspólnym celem było stworzenie przestrzeni, która zapewni komfort i sprzyjać będzie integracji społeczności akademickiej.

– Naszą główną ideą był komfort i stworzenie miejsca, które połączy studentów. Chciałyśmy, aby klub Relax sprzyjał spotkaniom, wspólnej nauce i odpoczynkowi. W projekcie znalazły się strefy tematyczne – m.in. kino, przestrzeń do gier, czytania książek i rozmów – mówi Valeria Chrebiń.

Komfort i nowoczesność w akademikach Politechniki Białostockiej

Jak podkreśla Wojciech Śliwko, kierownik Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej, otwarcie klubu Relax to część większego programu modernizacji akademików.

W Domu Studenta Beta zamontowano m.in. nowe drzwi przesuwne, które ułatwiają korzystanie z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami. Powstały także nowoczesne pralnie, wyposażone w nowe pralki – to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez studentów.

Zmiany zaszły również w Domu Studenta Delta, gdzie pojawiły się pokoje gościnne dla studentów studiów niestacjonarnych oraz dla profesorów wizytujących uczelnię.

– W przyszłości planujemy kolejne modernizacje pokoi studenckich, aby zapewnić wysoki standard w każdym akademiku Politechniki Białostockiej – zapowiada Wojciech Śliwko.

Klub Relax – dostępny dla każdego studenta

Klub Relax jest otwarty codziennie do godziny 22:00. Może z niego korzystać każdy student Politechniki Białostockiej – wystarczy po prostu przyjść i spędzić czas w przyjaznej atmosferze.

Nowe miejsce na mapie kampusu to kolejny przykład na to, że Politechnika Białostocka dba nie tylko o rozwój naukowy, ale także o komfort, integrację i dobrostan swoich studentów.

Posłuchaj relacji z otwarcia klubu Relaks: