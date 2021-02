Odpalą auto, wyciągną z zaspy. Kierowcy z Kolizyjnego Podlasia pomagają innym kierowcom

Luty 8, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

Białostoccy kierowcy zrzeszeni na fanpage Kolizyjne Podlasie wyciągają pomocną dłoń w stronę tych, którym kilkunastostopniowe mrozy uziemiły auta. Proponują też wyciąganie samochodu, który wjechał w zaspę.

To inicjatywa zainaugurowana przez Mateusza Grygoruka, do której włącza się coraz więcej kierowców.

– Jak ktoś potrzebuje pomocy w odpaleniu samochodu, wyciągnięciu z zaspy to niech śmiało do nas dzwoni lub pisze. Nikt z nas nie odmówi pomocy; jak nie jeden to drugi na pewno przyjedzie i pomoże – zapewnia Mateusz Grygoruk.

Kierowcy liczą na to, że swoją postawą zarażą innych do tej bezinteresownej pomocy. Numery telefonów do tych, którzy zaoferowali pomoc znajdziecie tutaj.

Pomoc w odpaleniu auta przy obecnych warunkach pogodowych proponuje też straż miejska. (mt/mc)