Odlotowy dzień otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. Posłuchaj relacji i dowiedz się co oferuje szkoła

28 maja, 2025

Grafika komputerowa, programowanie AI, czy bioinżynieria to tylko cześć z wyróżniających się przedmiotów, jakich można się uczyć w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. W środę (28.05) uczniowie szkół podstawowych mogli poznać szkołę, zajęcia i atmosferę na dniu otwartym.

Hasłem przewodnim dnia otwartego było „ALOPB Airlines”. Zainteresowani dostali karty pokładowe, do których zdobywali wpisy za rozwiązanie zadań na kolejnych odwiedzanych punktach.

– Widzieliśmy, jak watę cukrową można spalić. Chciałbym tutaj się uczyć kiedyś, bo słyszałem, że bardzo dobry poziom tutaj jest i że po prostu warto przyjść, bo szkoła nie jest jakaś duża. Chciałbym się też dostać w przyszłości na Politechnikę Białostocką, więc to na pewno będzie duży plus, jeśli będę w tej szkole. Wiem, że dobrze uczą i też mam trochę ambicji, więc sądzę, że tutaj mogę się spełnić. Interesuje mnie profil przemysł przyszłości i jest rozszerzona matematyka, fizyka i informatyka to na to bym poszedł. Mam nadzieję, że się dostanę – mówią uczniowie szkół podstawowych.

W roku akademickim 2025/2026 w ALO PB do wyboru będą trzy klasy z sześcioma profilami. To ekoinżynieria i ekotechnologia, informatyka i programowanie oraz architektura z budownictwem i przemysł przyszłości.

– Tutaj jest kameralna atmosfera, ponieważ stosunkowo jesteśmy małą szkołą. Po drugie uczniowie mają własną salę i to ułatwia komfort pracy. Możemy zostawić swoje rzeczy w szafkach, które również są w salach. Jako następny punkt to mogę wyróżnić kadrę, która zawsze jest nam przychylna, a z drugiej strony w bardzo treściwy, ale przyjemny sposób przekazuje wiedzę. Na koniec bym dodał jeszcze połączenia z Politechniką Białostocką. Myśląc przyszłościowo, pomaga to nam, ponieważ nasi uczniowie są wyróżniani przez Politechnikę, a zresztą mamy dostęp do konkursów, które tutaj się bywają – tłumaczy Tobiasz Żukowski, uczeń II klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej już się rozpoczęła, a szczegóły są na stronie internetowej. (hk)

Relacja Hanny Kość: