Odkrywcy Diamentów. Stowarzyszenie przyznało wsparcie dla uczniów i studentów

Wrzesień 16, 2021

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

Białostoccy uczniowie i studenci otrzymają dofinansowania Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Członkowie kapituły programu spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonili najbardziej innowacyjne projekty. Wsparcie wyniesie od 3 do 7 tys. złotych.

7 tys. złotych otrzyma zespół ALO PB – ROBO TEAM, który już rozpoczął pracę nad dwoma robotami oraz urządzeniem do bezdotykowego wydawania maseczek. Zespół tworzy grupa drugoklasistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Uczniowie konstruują pojazd, który ma służyć do autonomicznego sadzenia słoneczników lub innych kwiatów o dość dużych nasionach. Na pokładzie pojazdu znajdzie się zestaw modułów, dzięki którym robot będzie pracował w sekwencji: zrób otwór w ziemi, wrzuć nasiono, zasyp otwór, podlej, przesuń się o pół metra. Drugim robotem jest autonomiczny kelner. Robot będzie obsługiwał ludzi siedzących przy stolikach restauracyjnych. Komunikacja z robotem odbywać się będzie przy użyciu aplikacji na telefon. Maszyna będzie poruszać się wykorzystując linie i tagi RFID umieszczone na podłodze. Trzecie urządzenie licealistów ma służyć do wydawania maseczek uczniom w szkole. Wyposażone będzie w bezdotykowy termometr, wyświetlacz oraz podajnik maseczek. Zaplanowano, że komunikacja z urządzeniem odbywać się będzie przy użyciu modułu rozpoznającego komendy głosowe.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 7 tys. złotych otrzyma zespół z uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Zespół „Orange aerospace” złożony z dwóch pasjonatów elektroniki oraz modeli rakiet, ma już doświadczenie w projektowaniu różnych układów elektrycznych i oprogramowania. Uczniowie chcą za otrzymane środki udoskonalić obecne wersje zaprojektowanych przez siebie kontrolerów lotu, zmaksymalizować wydajność oraz zminiaturyzować układ awioniki. Dofinansowanie pomoże im stworzyć wysokiej klasy sprzęt naukowo-badawczy.

Trzy maturzystki z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej tworzą zespół „ALO PB – EKO”. Dziewczyny zauważyły problem rosnącego zanieczyszczenia naszej planety, chcą więc rozwijać projekt, który uświadomi, jak istotna jest segregacja oraz ograniczanie produkcji odpadów. Chcą w swojej szkole umieścić urządzenie, które pomagałoby w segregacji śmieci. Maszyna będzie korzystać z kodów kreskowych na opakowaniu i otwierać odpowiedni pojemnik do segregacji. To uniemożliwi pomieszanie odpadów, każdy produkt ma bowiem unikatowy kod kreskowy. Zespół stworzy bazę danych łączącą kod i materiał opakowania. Jeżeli w bazie tej nie będzie danego produktu, urządzenie za pomocą dodatkowych pytań i dotykowego wyświetlacza ustali, gdzie dany odpad ma trafić. Zespół planuje także współpracę z lokalnymi firmami, które wykorzystują do produkcji materiały biodegradowalne. Przyznana kwota dofinansowania to 3 tys. złotych.

Zespół „ALO PB –SUMO” otrzyma wsparcie w wysokości 5 tys. złotych. Zespół składa się z pasjonatów robotów klasy minisumo, uczniów drugiej i trzeciej klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Na swoim koncie mają pierwsze konstrukcje robotów walczących. Zespół zbuduje kolejne cztery roboty klasy minisumo, które będą miały szansę rywalizować m.in. z konstrukcjami tworzonymi przez zespoły studenckie. Planowane jest przetestowanie różnych typów silników, czujników oraz odlewanie opon o różnych parametrach. Zespół przetestuje też różne strategie walki. Wszystko po to, aby znaleźć optymalne rozwiązania konstrukcyjne.

Kapituła Programu Odkrywcy Diamentów przyznała także stypendia czterem studentom Politechniki Białostockiej:

Mateuszowi Sumorkowi – studentowi Wydziału Elektrycznego, pasjonatowi nowoczesnych i kreatywnych rozwiązań z dziedziny elektroniki i elektrotechniki. Mateusz jest laureatem i finalistą różnych konkursów oraz wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego IO. To wielki fan pizzy.

– studentowi Wydziału Elektrycznego, pasjonatowi nowoczesnych i kreatywnych rozwiązań z dziedziny elektroniki i elektrotechniki. Mateusz jest laureatem i finalistą różnych konkursów oraz wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego IO. To wielki fan pizzy. Piotrowi Wasilewskiemu – studentowi Wydziału Mechanicznego. Piotr ma ogromne doświadczenie w projektowaniu obwodów elektronicznych oraz programowaniu mikrokontrolerów z rodzin STM32 oraz AVR. Konstruowaniem różnego rodzaju urządzeń zainteresował się już w szkole podstawowej, a w gimnazjum uczestniczył w finale Międzynarodowego Festiwalu Naukowego E(x)plory z projektem robota wielozadaniowego. Poza elektroniką interesuje się także modelarstwem i jest zapalonym rowerzystą.

– studentowi Wydziału Mechanicznego. Piotr ma ogromne doświadczenie w projektowaniu obwodów elektronicznych oraz programowaniu mikrokontrolerów z rodzin STM32 oraz AVR. Konstruowaniem różnego rodzaju urządzeń zainteresował się już w szkole podstawowej, a w gimnazjum uczestniczył w finale Międzynarodowego Festiwalu Naukowego E(x)plory z projektem robota wielozadaniowego. Poza elektroniką interesuje się także modelarstwem i jest zapalonym rowerzystą. Adamowi Wołkowyckiemu – studentowi Wydziału Mechanicznego na kierunku automatyka i robotyka, laureatowi wielu konkursów i olimpiad.

– studentowi Wydziału Mechanicznego na kierunku automatyka i robotyka, laureatowi wielu konkursów i olimpiad. Jakubowi Żukowskiemu – studentowi Wydziału Elektrycznego. Jakuba fascynuje elektronika, technika oraz inżynieria. Przez lata działalności naukowej opracował wiele projektów w ramach pomocy dydaktycznej oraz społecznej. Jest prezesem Studenckiego Koła Naukowego IO i pasjonatem kolarstwa szosowego.

(źródło: Politechnika Białostocka/mt)