„Odkrywamy nasze supermoce”, czyli Dzień Kobiet i Mężczyzn w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj relacji

7 marca, 2025

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość Dzień Kobiet i Mężczyzn w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość

„Odkrywamy nasze supermoce” – pod takim hasłem odbył się Dzień Kobiet i Mężczyzn w Politechnice Białostockiej. Były porady stylistów, florystki, trenera personalnego oraz słodki poczęstunek.

– Już dowiedziałyśmy się, co zrobić, żeby nie przytyć. Ciekawe i profesjonalne, żeby się nie katować i zrobić tyle, ile można, żeby to pod swoją codzienność podporządkować aktywność fizyczną, a nie na odwrót. Jest kącik mody i jest kącik, gdzie można ciekawe jakieś wiązanki ułożyć z kwiatów i też jest coś, co poprawia nam samopoczucie, czyli coś słodkiego. Dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy na przykład, jak możemy zmienić kreację. Symbolicznie raz do roku powinniśmy o sobie przypomnieć, uczcić to w wyjątkowy sposób – mówią uczestnicy.

W trakcie Dnia kobiet i mężczyzn w Politechnice Białostockiej odbył się także wykład na temat związków i partnerstwa, który wygłosiła Ewa Bieszczad – pasjonatki holistycznego podejścia do zdrowia, a jednocześnie studentki psychologii.

– My jesteśmy różni. Nie jest żadna płeć ani lepsza, ani gorsza. Jesteśmy inni, ale równoważni. Mężczyzna jakby tworzy strukturę, zapewnia kobiecie bezpieczeństwo i ona poprzez to może się rozwijać i zasilać swojego mężczyznę – mówi Ewa Bieszczad.

Dzień kobiet i mężczyzn w Politechnice Białostockiej był okazją zarówno dla studentów, jak i pracowników do celebrowania tych wyjątkowych dni. (hk)

Relacja Hanny Kość: