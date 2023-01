Odkryto zabytkowe sgraffito Dymitra Grozdewa na budynku przy Skłodowskiej

Styczeń 20, 2023

Sgraffito na budynku przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku/fot. A. Topczewska

Podczas prac budowlano-remontowych budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie odkryto sgraffito z napisem „Uniwersytet Warszawski”. Autorem jest Dymitr Grozdew, artysta tworzący w Białymstoku od początku lat 70.

Remontowany budynek wcześniej należał do uczelni, a kilka lat temu kupił go Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Sgraffito (które jest częścią większej całości) zachowało się na frontowej ścianie, widnieje na nim napis „Uniwersytet Warszawski”. Wcześniej przedstawiało również godło warszawskiej uczelni i napis „Filia w Białymstoku”.

Sgraffito pochodzi najprawdopodobniej z początku lat 70. Autorem jest urodzony w Sofii, a od poczatku lat 70. mieszkający i tworzący w Białymstoku, Dymitr Grozdew. Artysta tworzył rzeźby, grafiki, zajmował się malarstwem, był wielokrotnie nagradzany za projekty, np. za godło i pieczęć białostockiego uniwersytetu, za logo białostockiej filharmonii, czy za znak esperanto. Jego twórczość jest znana w Polsce i za granicą – mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Aktualnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wpisu tego sgraffito do rejestru zabytków.

Sgraffito to technika dekoracyjna malarstwa ściennego, należy do popularnych sposobów zdobienia ścian. Polegała na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku i na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy jeszcze one nie zaschły. Poprzez odsłanianie warstw wcześniej nałożonych powstawał dwu- lub wielobarwny wzór.

Sgraffito znajdziemy również w Białymstoku, np. na Rynku Kościuszki, ul. Lipowej, Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego. (at)