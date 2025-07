Odkryj Mongolię w sercu Białegostoku – o wystawie „Mongolia – przestrzeń zachwytu” rozmawiamy z Konsul Honorową Dominiką Czarnecką

7 lipca, 2025

Z okazji 75-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią, na Rynku Kościuszki w Białymstoku można zobaczyć niezwykłą wystawę fotograficzną „Mongolia – przestrzeń zachwytu”. To nie tylko zbiór pięknych zdjęć, ale przede wszystkim zaproszenie do poznania kultury i ducha jednego z najbardziej fascynujących krajów Azji.

Za tą inicjatywą stoi Dominika Weronika Czarnecka, Konsul Honorowa Mongolii, z którą rozmawiamy o misji konsularnej, kulturze nomadów i planach na dalszą współpracę między naszymi krajami. Posłuchaj rozmowy:

Wystawa „Mongolia – przestrzeń zachwytu” – co zobaczymy?

Wystawa prezentuje prace dwóch artystów:

Katarzyny Romatowskiej – polskiej fotografki i podróżniczki,

Bayara Balgentserena – mongolskiego twórcy, który ukazuje codzienność swojej ojczyzny.

Ich wspólna opowieść to pochwała wolności, natury i życia nomadów. To również zaproszenie do poznania świata, w którym przestrzeń i duchowość przenikają się na każdym kroku.

📍 Gdzie? Rynek Kościuszki, Białystok (przy pomniku Piłsudskiego)

📆 Kiedy? Do 21 lipca

Mongolia – nieznana perła Azji

Z rozmowy z konsul Dominiką Czarnecką dowiesz się również:

jakim miejscem jest Mongolia,

jakie są plany rozwoju współpracy polsko-mongolskiej,

jakie wartości cenią obywatele Mongolii

To opowieść o kraju pięciokrotnie większym od Polski, w którym żyje zaledwie 3,5 miliona ludzi – kraju, który zachwyca nie tylko przestrzenią, ale i głębią ducha. Partnerem wystawy jest Miasto Białystok, Partnerem Strategicznym – Województwo Podlaskie, a patronem medialnym Radio Akadera,

