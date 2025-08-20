Home Wiadomości „Oddaj krew, odbierz przewodnik, odkryj las” – to hasło akcji honorowego krwiodawstwa

20 sierpnia, 2025

„Oddaj krew, odbierz przewodnik, odkryj las” – to hasło akcji honorowego krwiodawstwa

Sala do oddawania krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, fot. A. Topczewska
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ponownie łączy siły z leśnikami. W czwartek (21.08) pierwsze sto osób, które odda krew w siedzibie krwiodawstwa przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku otrzyma przewodnik turystyczny po białostockich lasach.

 

Będą w nim oznaczone wieże widokowe, ścieżki edukacyjne, kładki, wiaty czy infrastruktura do biegów na orientację.

– Lasy Państwowe w 2025 roku rozpoczęły kolejne stulecie swojej działalności. Z tej okazji przygotowaliśmy 100 przewodników turystycznych dla 100 bohaterów, którzy tego dnia oddadzą krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Aktualnie w białostockim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa najbardziej brakuje krwi grupy 0 Rh- oraz A i B Rh-, ale przewodniki będą rozdawane dla dawców z każdą grupą krwi. 

– Te grupy jakoś najszybciej są teraz zużywane i nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasze magazyny będą takie, żeby trzeba będzie wprowadzać ograniczenia w wydawaniu krwi na planowe zabiegi – mówi prof Piotr Radziwon, dyrektor placówki.

Krew mogą oddać osoby zdrowe od 18 do 65 roku życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w czwartek (21.08) będzie czynne od 7:00. (hk)

Sala do oddawania krwi.
Trzy osoby na scenie.
Mężczyzna przed mikrofonem.
Ludzie na auli.
