Oddaj krew i odbierz choinkę. Świąteczna akcja „Choinka dla życia”

W tym roku wspólna inicjatywa leśników oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „Choinka dla życia” odbędzie się w środę (17.12). W naszym regionie świąteczne drzewka będą wręczane krwiodawcom między innymi w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży, Suwałkach, Ełku i Giżycku.

Jak podkreślają leśnicy, to wyjątkowa inicjatywa, która łączy troskę o ludzi z troską o przyrodę.

– Chcemy, żeby krwiodawcom również i w tym roku pachniało w domach lasem. Przygotowaliśmy tradycyjne choinki, czyli świerki pospolite, które pochodzą z plantacji choinkowych, takich specjalnych miejsc, gdzie nie może rosnąć dorosły, wysoki drzewostan, na przykład spod linii energetycznych i takie świerki będą wręczane 17 grudnia krwiodawcom. Będzie można również dostać vouche do odebrania choinki bezpośrednio przed świętami z nadleśnictwa – mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Leśnicy będą czekać m.in. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krewiolecznictwa w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej, gdzie będzie można nie tylko odebrać świąteczne drzewko, ale również porozmawiać o lesie i tematach dookoła leśnych. (hk)