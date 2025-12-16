Home Wiadomości Oddaj krew i odbierz choinkę. Świąteczna akcja „Choinka dla życia”

Wiadomości

16 grudnia, 2025

Oddaj krew i odbierz choinkę. Świąteczna akcja „Choinka dla życia”

fot. Anna Jakimiuk / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
W tym roku wspólna inicjatywa leśników oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „Choinka dla życia” odbędzie się w środę (17.12). W naszym regionie świąteczne drzewka będą wręczane krwiodawcom między innymi w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży, Suwałkach, Ełku i Giżycku.

 

Jak podkreślają leśnicy, to wyjątkowa inicjatywa, która łączy troskę o ludzi z troską o przyrodę.

– Chcemy, żeby krwiodawcom również i w tym roku pachniało w domach lasem. Przygotowaliśmy tradycyjne choinki, czyli świerki pospolite, które pochodzą z plantacji choinkowych, takich specjalnych miejsc, gdzie nie może rosnąć dorosły, wysoki drzewostan, na przykład spod linii energetycznych i takie świerki będą wręczane 17 grudnia krwiodawcom. Będzie można również dostać vouche  do odebrania choinki bezpośrednio przed świętami z nadleśnictwa – mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Leśnicy będą czekać m.in. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krewiolecznictwa w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej, gdzie będzie można nie tylko odebrać świąteczne drzewko, ale również porozmawiać o lesie i tematach dookoła leśnych. (hk)

 

Najnowsze wiadomości
Emocje pod kontrolą. Fundacja ... więcej
Oddaj krew i odbierz choinkę. ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Sylwester 2025 w Dworze Czarne ... więcej
Samochód osobowy marki BMW wjeżdża na przejazd kolejowy w Hajnówce mimo włączonych sygnałów świetlnych i opuszczonych zapór, kadr z monitoringu.
Groźna sytuacja na przejeźdz ... więcej
Zespół chirurgów Białostockiego Centrum Onkologii podczas robotycznej operacji nowotworu wątroby na sali operacyjnej, z wykorzystaniem systemu chirurgii robotycznej.
BCO wykonuje pionierskie opera ... więcej
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele miasta i Białostockiego Ośrodka Kultury podczas konferencji prasowej zapowiadającej Sylwestra Miejskiego 2025 na Rynku Kościuszki.
Sylwester miejski na Rynku Ko ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.