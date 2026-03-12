12 marca, 2026

Od Wydziału Mechanicznego do pracy w branży motoryzacyjnej premium. Drogi Kariery Magdaleny Leśniewskiej!

Magdalena Leśniewska fot. Paweł Cybulski
Sukces zawodowy rzadko jest prostą drogą. Często prowadzi przez różne doświadczenia, zmiany i poszukiwania własnej ścieżki. Doskonałym przykładem jest historia Magdaleny Leśniewskiej – absolwentki kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, która dziś pełni funkcję kierownika działu obsługi posprzedażowej w salonach samochodowych marek  Jaguar i Land Rover.

 

Studia na Politechnice Białostockiej – początek drogi zawodowej

Magdalena Leśniewska studiowała na Politechnice Białostockiej w latach 2008–2013. Jak wspomina, uczelnia w wielu aspektach wygląda dziś podobnie jak wtedy, choć infrastruktura znacznie się rozwinęła. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest nowoczesna biblioteka, której w czasie jej studiów jeszcze nie było.

Wspomina również, że część wykładowców, którzy prowadzili zajęcia w tamtym okresie, nadal pracuje na uczelni, co pokazuje ciągłość akademickiej tradycji Politechniki Białostockiej.

Decyzja o wyborze kierunku studiów nie była jednak oczywista. Początkowo planowała studiować ogrodnictwo, które było jej rodzinną pasją. Ostatecznie jednak los zdecydował inaczej – dostała się zarówno na ogrodnictwo, jak i na mechanikę i budowę maszyn. Wybrała kierunek techniczny, co okazało się przełomową decyzją w jej życiu zawodowym.

Pasja do motoryzacji od najmłodszych lat

Zainteresowanie motoryzacją pojawiło się bardzo wcześnie. Już jako dziecko pomagała swojemu ojcu przy drobnych naprawach samochodów. Z czasem ciekawość przerodziła się w prawdziwą pasję.

Magdalena Leśniewska podkreśla, że od zawsze interesowała się markami samochodów, ich konstrukcją oraz rozwojem technologii motoryzacyjnych. Dziś pasję do samochodów dzieli również z rodziną – mężem i synem.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwoliły jej lepiej zrozumieć budowę pojazdów oraz zdobyć wiedzę techniczną, która później okazała się bardzo przydatna w pracy zawodowej.

Pierwsze doświadczenia zawodowe w branży motoryzacyjnej

Droga do pracy w branży motoryzacyjnej nie była jednak natychmiastowa. Po ukończeniu studiów Magdalena Leśniewska przez pewien czas pracowała poza zawodem.

Przełomowym momentem okazało się spotkanie z członkiem rodziny, który zachęcił ją do szukania pracy zgodnej z kierunkiem studiów. Wtedy rozpoczęła swoją zawodową przygodę z motoryzacją.

Pierwsze doświadczenie zdobywała w firmie zajmującej się regeneracją turbosprężarek. Następnie pracowała przy obsłudze pojazdów ciężarowych, a później jako doradca serwisowy w branży motoryzacyjnej.

W kolejnych latach zdobywała doświadczenie w różnych obszarach, między innymi w likwidacji szkód komunikacyjnych. Cała ta zawodowa droga trwała około ośmiu lat, zanim znalazła miejsce, w którym mogła w pełni rozwijać swoje kompetencje.

Obsługa klienta w segmencie premium

Dziś Magdalena Leśniewska pracuje jako kierownik działu obsługi posprzedażowej w salonach samochodowych marek premium. W swojej pracy łączy wiedzę techniczną zdobytą na studiach z umiejętnościami zarządzania zespołem oraz obsługi wymagających klientów. Jej historia pokazuje, że pasja, konsekwencja i zdobywanie doświadczenia mogą doprowadzić do sukcesu nawet wtedy, gdy zawodowa ścieżka nie jest od początku jasno wyznaczona.

(pc)

