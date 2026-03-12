Od Wydziału Mechanicznego do pracy w branży motoryzacyjnej premium. Drogi Kariery Magdaleny Leśniewskiej!

12 marca, 2026

Magdalena Leśniewska fot. Paweł Cybulski Magdalena Leśniewska fot. Paweł Cybulski

Sukces zawodowy rzadko jest prostą drogą. Często prowadzi przez różne doświadczenia, zmiany i poszukiwania własnej ścieżki. Doskonałym przykładem jest historia Magdaleny Leśniewskiej – absolwentki kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, która dziś pełni funkcję kierownika działu obsługi posprzedażowej w salonach samochodowych marek Jaguar i Land Rover.

Studia na Politechnice Białostockiej – początek drogi zawodowej

Magdalena Leśniewska studiowała na Politechnice Białostockiej w latach 2008–2013. Jak wspomina, uczelnia w wielu aspektach wygląda dziś podobnie jak wtedy, choć infrastruktura znacznie się rozwinęła. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest nowoczesna biblioteka, której w czasie jej studiów jeszcze nie było.

Wspomina również, że część wykładowców, którzy prowadzili zajęcia w tamtym okresie, nadal pracuje na uczelni, co pokazuje ciągłość akademickiej tradycji Politechniki Białostockiej.

Decyzja o wyborze kierunku studiów nie była jednak oczywista. Początkowo planowała studiować ogrodnictwo, które było jej rodzinną pasją. Ostatecznie jednak los zdecydował inaczej – dostała się zarówno na ogrodnictwo, jak i na mechanikę i budowę maszyn. Wybrała kierunek techniczny, co okazało się przełomową decyzją w jej życiu zawodowym.

Pasja do motoryzacji od najmłodszych lat

Zainteresowanie motoryzacją pojawiło się bardzo wcześnie. Już jako dziecko pomagała swojemu ojcu przy drobnych naprawach samochodów. Z czasem ciekawość przerodziła się w prawdziwą pasję.

Magdalena Leśniewska podkreśla, że od zawsze interesowała się markami samochodów, ich konstrukcją oraz rozwojem technologii motoryzacyjnych. Dziś pasję do samochodów dzieli również z rodziną – mężem i synem.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwoliły jej lepiej zrozumieć budowę pojazdów oraz zdobyć wiedzę techniczną, która później okazała się bardzo przydatna w pracy zawodowej.

Pierwsze doświadczenia zawodowe w branży motoryzacyjnej

Droga do pracy w branży motoryzacyjnej nie była jednak natychmiastowa. Po ukończeniu studiów Magdalena Leśniewska przez pewien czas pracowała poza zawodem.

Przełomowym momentem okazało się spotkanie z członkiem rodziny, który zachęcił ją do szukania pracy zgodnej z kierunkiem studiów. Wtedy rozpoczęła swoją zawodową przygodę z motoryzacją.

Pierwsze doświadczenie zdobywała w firmie zajmującej się regeneracją turbosprężarek. Następnie pracowała przy obsłudze pojazdów ciężarowych, a później jako doradca serwisowy w branży motoryzacyjnej.

W kolejnych latach zdobywała doświadczenie w różnych obszarach, między innymi w likwidacji szkód komunikacyjnych. Cała ta zawodowa droga trwała około ośmiu lat, zanim znalazła miejsce, w którym mogła w pełni rozwijać swoje kompetencje.

Obsługa klienta w segmencie premium

Dziś Magdalena Leśniewska pracuje jako kierownik działu obsługi posprzedażowej w salonach samochodowych marek premium. W swojej pracy łączy wiedzę techniczną zdobytą na studiach z umiejętnościami zarządzania zespołem oraz obsługi wymagających klientów. Jej historia pokazuje, że pasja, konsekwencja i zdobywanie doświadczenia mogą doprowadzić do sukcesu nawet wtedy, gdy zawodowa ścieżka nie jest od początku jasno wyznaczona.

