Od września wzrosną opłaty za badanie techniczne pojazdów

Po raz pierwszy od ponad 20 lat wzrośnie kwota za diagnostyczne badania techniczne samochodów. Podwyżka wyniesie nieco ponad 50% i od września za przegląd samochodu osobowego zapłacimy nie 98 zł, a 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.
Wedle ministerstwa infrastruktury wzrost opłat ma zachować balans, który odciąży stacje kontroli pojazdów, ale nie obciąży właścicieli aut.
– Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów już od wielu lat zabiega o to, żeby zrobić porządek z cennikiem za badania techniczne. Od 21 lat bardzo dużo się zmieniło. Wzrosła najniższa krajowa, wzrosła inflacja, wzrosły inne wskaźniki. W momencie, kiedy cena za badania techniczne nie zmieniała się, prowadzący stację kontroli pojazdów, przedsiębiorcy borykali się z dużym problemem dochodowości swojej stacji – mówi Krzysztof Czerech z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
Dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne w Polsce należała do najniższych w Europie. Po urealnieniu nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii. (hk)