Od września wzrosną opłaty za badanie techniczne pojazdów

13 sierpnia, 2025

Stacja kontroli pojazdów, fot. Hanna Kość Stacja kontroli pojazdów, fot. Hanna Kość

Po raz pierwszy od ponad 20 lat wzrośnie kwota za diagnostyczne badania techniczne samochodów. Podwyżka wyniesie nieco ponad 50% i od września za przegląd samochodu osobowego zapłacimy nie 98 zł, a 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.

Wedle ministerstwa infrastruktury wzrost opłat ma zachować balans, który odciąży stacje kontroli pojazdów, ale nie obciąży właścicieli aut.

– Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów już od wielu lat zabiega o to, żeby zrobić porządek z cennikiem za badania techniczne. Od 21 lat bardzo dużo się zmieniło. Wzrosła najniższa krajowa, wzrosła inflacja, wzrosły inne wskaźniki. W momencie, kiedy cena za badania techniczne nie zmieniała się, prowadzący stację kontroli pojazdów, przedsiębiorcy borykali się z dużym problemem dochodowości swojej stacji – mówi Krzysztof Czerech z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne w Polsce należała do najniższych w Europie. Po urealnieniu nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii. (hk)