Home Wiadomości Od września wzrosną opłaty za badanie techniczne pojazdów

Wiadomości

13 sierpnia, 2025

Od września wzrosną opłaty za badanie techniczne pojazdów

samochód w stacji kontroli pojazdów. Stacja kontroli pojazdów, fot. Hanna Kość
Po raz pierwszy od ponad 20 lat wzrośnie kwota za diagnostyczne badania techniczne samochodów. Podwyżka wyniesie nieco ponad 50% i od września za przegląd samochodu osobowego zapłacimy nie 98 zł, a 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.

 

Wedle ministerstwa infrastruktury wzrost opłat ma zachować balans, który odciąży stacje kontroli pojazdów, ale nie obciąży właścicieli aut.

– Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów już od wielu lat zabiega o to, żeby zrobić porządek z cennikiem za badania techniczne. Od 21 lat bardzo dużo się zmieniło. Wzrosła najniższa krajowa, wzrosła inflacja, wzrosły inne wskaźniki. W momencie, kiedy cena za badania techniczne nie zmieniała się, prowadzący stację kontroli pojazdów, przedsiębiorcy borykali się z dużym problemem dochodowości swojej stacji – mówi Krzysztof Czerech z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne w Polsce należała do najniższych w Europie. Po urealnieniu nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii. (hk)

Najnowsze wiadomości
samochód w stacji kontroli pojazdów.
Od września wzrosną opłaty ... więcej
plakat
Metal nie umiera – Summe ... więcej
Zawodnik Jagiellonii Jesus Imaz stoi na murawie w żółto-czerwonym stroju. W tel są rozmazane trybuny. Z lewej strony jest piłkarz w błękitnej koszulce i białych spodenkach, z prawej jest sędzia w ciemnej koszulce i spodenkach
Jesus Imaz przedłużył kontr ... więcej
Kobieta prowadzi na smyczy owcę w pieluszce.
Owca w autobusie i na plaży w ... więcej
Kampus PB z lotu ptaka
Politechnika Białostocka real ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.