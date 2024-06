Od włoskich melodii po rockowe brzmienia – nadchodzące koncerty w Białymstoku

12 czerwca, 2024

Miłośnicy różnorodnych brzmień będą mieli okazję uczestniczyć w dwóch wyjątkowych wydarzeniach, które z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. W piątek 14 czerwca, w Nie Teatrze odbędzie się spektakl muzyczny „Ciao Ciao Bambina”, natomiast w sobotę 15 czerwca, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi tribute band System of a Down – Psycho Squad.

W piątek 14 czerwca, w Nie Teatrze odbędzie się spektakl muzyczny „Ciao Ciao Bambina”, w którym Nicola Palladini z zespołem przeniosą widzów przez trzy dekady włoskiej muzyki, od malowniczych kabaretów w Neapolu po scenę paryskiej Olimpii. Palladini wcieli się w postać Marino Mariniego, włoskiego piosenkarza i kompozytora, który zdobył serca słuchaczy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Przez ten wieczór pełen emocji, nostalgii i zachwycających melodii, widzowie odkryją niezapomniane przeboje Mariniego oraz jego niezwykłą podróż przez kulturową mozaikę XX wieku. Spektakl opiera się na biografii Marino Mariniego, znanego w Polsce dzięki hitowi „Nie płacz, kiedy odjadę”. Nicola Palladini, aktor musicalowy, reżyser i współautor scenariusza, prowadzi widzów przez trzydzieści lat historii włoskiej piosenki. Publiczność będzie miała okazję towarzyszyć Mariniemu w rejsie do Stanów Zjednoczonych końca lat czterdziestych, poczuć klimat nowojorskiej Małej Italii, a następnie przenieść się do neapolitańskich i rzymskich kabaretów oraz paryskiej Olimpii.

W sobotę 15 czerwca, Klub Muzyczny Sześcian w Białymstoku stanie się sceną dla wyjątkowego wydarzenia – koncertu Psycho Squad, tribute bandu oddającego hołd legendarnemu zespołowi System of a Down. To pierwsza wizyta Psycho Squad w Białymstoku, podczas której zespół zaprezentuje dwugodzinny program wypełniony największymi hitami System of a Down. W trakcie koncertu usłyszymy utwory ze wszystkich albumów, które przeniosą fanów w nostalgiczną podróż przez lata świetności grupy. System of a Down to amerykański zespół rockowy i metalowy, założony w 1994 roku w Glendale w Kalifornii przez muzyków ormiańskiego pochodzenia. Znani z energetycznych występów na żywo i innowacyjnego podejścia do muzyki, zdobyli szeroką rzeszę fanów na całym świecie. W latach 2006-2010 działalność zespołu była zawieszona, ale powrócili na scenę z wielkim sukcesem, kontynuując swoją muzyczną podróż. Koncert Psycho Squad to niepowtarzalna okazja, aby na nowo odkryć magię ich muzyki. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)