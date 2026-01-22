Home Wiadomości Od studiów logistycznych do własnej firmy. Drogi kariery Miłosza Kajewskiego!

Wiadomości

22 stycznia, 2026

Od studiów logistycznych do własnej firmy. Drogi kariery Miłosza Kajewskiego!

Miłosz Kajewski Miłosz Kajewski fot. Klaudia Worona
Jak wygląda droga od studiów do własnego biznesu? Czy logistyka może stać się fundamentem dla dynamicznej kariery i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te pytania przynosi kolejna odsłona audycji „Drogi kariery”, w której absolwenci Politechniki Białostockiej opowiadają o swoich zawodowych wyborach i doświadczeniach. Tym razem gościem Pawła Cybulskiego jest Miłosz Kajewski – absolwent logistyki, prezes firmy spedycyjnej QLS Logistics oraz właściciel platformy do nadawania przesyłek Delivio.

 

Posłuchaj rozmowy tutaj:

Logistyka jako świadomy wybór

Historia Miłosza Kajewskiego pokazuje, że wybór kierunku studiów nie zawsze musi wynikać z pasji od pierwszego wejrzenia. Po ukończeniu technikum mechanicznego przyszły przedsiębiorca szukał ścieżki, która zapewni mu stabilność i realne perspektywy zawodowe. Informacje o rozwoju lokalnej strefy ekonomicznej i rosnącym zapotrzebowaniu na logistyków przesądziły o wyborze studiów logistycznych na Politechnice Białostockiej.

Jak sam przyznaje, logistyka wydała się kierunkiem uniwersalnym – transport i przepływ towarów zawsze będą potrzebne, niezależnie od zmian technologicznych.

Studia zaoczne i pierwsza praca w branży

Miłosz studiował zaocznie, łącząc naukę z pracą zawodową. Choć oznaczało to rezygnację z klasycznego życia studenckiego, dało mu coś znacznie cenniejszego – doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów. Co więcej, był jedyną osobą na roku, która już wtedy pracowała w firmie spedycyjnej.

To właśnie spedycja okazała się dla niego połączeniem logistyki i handlu – dwóch obszarów, które najlepiej odpowiadały jego predyspozycjom.

Od determinacji do własnej spedycji

Droga do pierwszej pracy w branży była nietypowa, ale pokazuje, jak ważne są determinacja i odwaga. Przypadkowe spotkanie z przyszłymi pracodawcami, konsekwencja i chęć nauki sprawiły, że Miłosz zdobył pierwszą szansę w spedycji. Kolejnym krokiem było założenie własnej firmy – QLS Logistics, a następnie stworzenie nowoczesnej platformy logistycznej Delivio.

Czy studia logistyczne były potrzebne?

W audycji pojawia się ważne pytanie: czy studia rzeczywiście miały realny wpływ na rozwój kariery? Miłosz podkreśla, że choć branża bardzo się zmieniła od czasu jego studiów, uczelnia dała mu obycie, kontakty, możliwość konfrontacji teorii z praktyką oraz świadomość, że idzie właściwą drogą.

Rozmowy z wykładowcami i innymi studentami pomogły mu lepiej zrozumieć specyfikę rynku i wyłapać niuanse, które później zaprocentowały w biznesie.

Rada dla przyszłych studentów Politechniki Białostockiej

Gdyby mógł cofnąć czas, powiedziałby sobie jedno: zacznij własny biznes wcześniej. To cenna wskazówka dla obecnych studentów i absolwentów – nie bać się próbować, testować pomysłów i zdobywać doświadczenie już na etapie studiów.

(pc)

Najnowsze wiadomości
prof. Zbigniew Bartosiewicz
Matematyka stosowana – studi ... więcej
Miłosz Kajewski
Od studiów logistycznych do w ... więcej
prof. Andrzej Chmielewski, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
Studia magisterskie z informat ... więcej
Galeria Arsenał prezentuje wy ... więcej
Bernarda Nikitorowicz i Małgorzata Adamowicz-Nosowska w studio radia Akadera
Podlaska sztuka w Korei Połud ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.