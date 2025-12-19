Od studenta do wykładowcy Politechniki Białostockiej. Drogi kariery dr. inż. Romana Trochimczuka

19 grudnia, 2025

fot. Iryna Mikhno fot. Iryna Mikhno

Jak wygląda droga od studenta do naukowca i wykładowcy akademickiego? W audycji „Drogi kariery” gościem był dr inż. Roman Trochimczuk – absolwent Politechniki Białostockiej, dziś wykładowca i badacz związany z tą uczelnią. Jego historia pokazuje, że ścieżka kariery w naukach technicznych bywa kręta, ale może prowadzić do stabilnego i satysfakcjonującego rozwoju zawodowego.

Posłuchaj tutaj:

Od architektury do automatyki i robotyki

Dr inż. Roman Trochimczuk rozpoczął studia w połowie lat 90. Początkowo interesowały go takie kierunki jak architektura czy budownictwo. Ostatecznie – po nieudanej rekrutacji na popularne wówczas zarządzanie i marketing – trafił na automatykę i robotykę na Politechnice Białostockiej.

Jak sam przyznaje, wybór ten był początkowo „na przeczekanie”, jednak już po pierwszym roku studiów okazało się, że to właśnie nauki techniczne są jego prawdziwą pasją. Choć kierunek uchodził za jeden z najtrudniejszych, z czasem nauka stawała się coraz bardziej interesująca. W 2000 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Powrót na uczelnię i początki kariery naukowej

Droga zawodowa nie od razu zaprowadziła go do świata nauki. Po studiach pracował m.in. w firmie handlowej, a nawet rozważał karierę wojskową. Do Politechniki Białostockiej wrócił w 2002 roku, rozpoczynając pracę w katedrze pod kierunkiem prof. Marka Gawrysiaka.

Uczelnia okazała się miejscem, które dawało nie tylko stabilność zatrudnienia, ale także realne możliwości rozwoju naukowego. Jak podkreśla dr Trochimczuk, jego rocznik był wyjątkowo silny – wielu absolwentów pozostało na uczelni, rozwijając kariery akademickie i badawcze.

Praca ze studentami – wyzwania i satysfakcja

Zdaniem wykładowcy największym wyzwaniem w pracy na uczelni jest praca z ludźmi i zmieniająca się mentalność studentów. Dzisiejsze pokolenie funkcjonuje w zupełnie innym świecie – zdominowanym przez nowe technologie, cyfrowe źródła wiedzy i szybki dostęp do informacji.

To jednak nie wada, lecz znak czasów. Jak zaznacza dr Trochimczuk, wykładowcy muszą stale się dokształcać, nadążać za globalnymi trendami w nauce i nowoczesnymi metodami kształcenia, szczególnie na uczelni technicznej.

Politechnika Białostocka – dobre miejsce dla młodych naukowców

Czy Politechnika Białostocka oferuje dziś dobre warunki do rozwoju? Zdaniem gościa audycji – zdecydowanie tak. Szkoły doktorskie, system stypendialny oraz nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria sprawiają, że uczelnia nie odstaje od zagranicznych ośrodków akademickich, co dr Trochimczuk potwierdza na podstawie własnych doświadczeń z wyjazdów międzynarodowych.

Kluczowy jest jednak nie tylko sprzęt, ale także potencjał kadry naukowej, która wyznacza kierunki rozwoju i kształci kolejne pokolenia inżynierów.

Dlaczego warto wybrać studia techniczne?

Na zakończenie dr inż. Roman Trochimczuk kieruje jasny przekaz do młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki kariery – warto inwestować w nauki techniczne. To inżynierowie stoją za rozwojem technologii, przemysłu 4.0, elektromobilności czy nowoczesnych systemów informatycznych.

Choć studia techniczne nie należą do najłatwiejszych i wymagają solidnych podstaw z matematyki czy fizyki, dają realny wpływ na rozwój gospodarki i świata.

(pc)