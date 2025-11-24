Od storytellingu po sztuczną inteligencję – rozpoczęły się Akademickich Dni Dydaktyki w Politechnice Białostockiej

24 listopada, 2025

Akademickie Dni Dydaktyki, fot. Hanna Kość Akademickie Dni Dydaktyki, fot. Hanna Kość

Nowoczesne metody kształcenia, mentoring, komunikacja ze studentami oraz świadome korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji – to tylko część warsztatów, które są w programie Akademickich Dni Dydaktyki. Przez cały tydzień 160 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej będzie wzmacniać swoje kompetencje dydaktyczne i komunikacyjne.

Wykładowcy poznają strategie budowania marki osobistej, sposoby wspierania studentów w relacji mentoringowej i techniki angażowania ich poprzez grywalizację i storytelling.

– Powinniśmy się rozwijać, żeby w jak najlepszy i bardziej nowoczesny sposób móc przekazywać naszą wiedzę. więc różne metody, zawsze w cenie – mówi dr hab. inż. Grzegorz Mikeczkowski z Wydziału Mechanicznego. – Cały czas pracuję głosem, więc takie okresy, kiedy za dużo gadam, albo może po prostu nie tak gadam, jak należy, a potem pojawia się jakaś chrypka i bezgłos, to też się zdarza, więc ja chcę tego unikać na przyszłość. Natomiast w AI widzę, że ma ogromne możliwości, że sam podręcznik to nie wszystko w tych czasach i trzeba tym studentom trochę bardziej aktualną wiedzę przekazywać, ale też to w ciekawszy sposób i myślę, że to mi może pomóc – dodaje Beata Falkowska ze Studium Języków Obcych.

Takie zajęcia mogą m.in. zmniejszyć zjawisko drop outu. – Najważniejsze dla nas jest, żeby zachęcić studentów, żeby oni chcieli chodzić na zajęcia, żeby to było dla nich ciekawe, interesujące, żeby nie rezygnowali z tych studiów, żeby się mogli rozwijać i tak samo nasi nauczyciele. Przez to, że się rozwijają, mogą zajęcia robić w ciekawszy sposób – tłumaczy Urszula Krukowska z Sekcja ds. Organizacji Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Akademickie Dni Dydaktyki w Politechnice Białostockiej mają pokazać jak łączyć tradycyjną rolę wykładowcy z oczekiwaniami współczesnych studentów. (hk)

Relacja Hanna Kość: