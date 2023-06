Od lipca rozpoczyna się nabór wniosków o 300 plus na wyprawkę szkolną

20 czerwca, 2023

ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska

Od 1 lipca można będzie składać wnioski o 300 plus na tzw. wyprawkę szkolną. Wnioski o wsparcie przyjmowane będą do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

To już trzeci rok, gdy wnioski o „Dobry Start 300 plus” rozpatruje tylko ZUS.

– Z jednorazowego wsparcia w wysokości 300 złotych mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci do 20 roku życia, a jeśli mają one orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Pieniądze należą się na każde uprawnione dziecko w rodzinie, które uczęszcza do szkoły – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Natomiast nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. W sytuacji, gdy uczeń ukończył już 18 lat, wniosek o 300 plus może złożyć samodzielnie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Rodzice, którzy złożą dokumenty do końca sierpnia, przelew bankowy otrzymają najpóźniej 30 września.

W ubiegłym roku ponad 4,6 mln dzieci otrzymało 300 złotych na wyprawkę szkolną, w województwie podlaskim niemal 133 tysięcy. (mt)