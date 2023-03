Od kwietnia zdrożeją egzaminy na prawo jazdy

28 lutego, 2023

Wzrosną ceny za egzaminy na prawo jazdy, źródło: WORD Białystok Wzrosną ceny za egzaminy na prawo jazdy, źródło: WORD Białystok

Egzaminy na prawo jazdy będą droższe. Od 1 kwietnia za część teoretyczną przyszli kierowcy zapłacą 50 złotych, to o 20 złotych więcej niż dotychczas. Wzrosną też o średnio 40 złotych opłaty za egzaminy praktyczne.

O podniesieniu cen za egzaminy państwowe na prawo jazdy zdecydowali w poniedziałek (27.02) radni sejmiku. Ma to związek z rosnącymi kosztami m.in. paliwa, eksploatacji i najmu pojazdów czy usług remontowych.

Egzaminy na kat.: AM, A1, A2, A ,B1, B, C1, D1 lub T będą teraz kosztować 200 złotych. Natomiast za egzaminy na kategorie: B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E kierowcy zapłacą 250 złotych.

To pierwsza od dziesięciu lat podwyżka stawek za egzaminy na prawo jazdy. (mt)