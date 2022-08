Od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy

Sierpień 17, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Chętni mogą składać wnioski do końca listopada, po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

Osoby, które używają węgla do ogrzewania swojego domu mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Co ważne urządzenia grzewcze muszą być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP,

osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR przy ulicy Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8.00-16.15, wtorek-piątek w godz. 7.30-14.45 (dojazd autobusami linii 4, 14, 107),

za pośrednictwem operatora pocztowego,

poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18.

Gmina będzie miała 30 dni na wypłatę świadczenia. Sam dodatek będzie zaś zwolniony od podatku. (mt)