Od dyplomu do tańca – Bal Inżyniera 2024 w Politechnice Białostockiej

2 marca, 2025

fot. Dariusz Piekut/ Politechnika Białostocka fot. Dariusz Piekut/ Politechnika Białostocka

Miniony weekend upłynął pod znakiem świętowania i niezapomnianych chwil! Absolwenci Politechniki Białostockiej spotkali się na uroczystym Balu Inżyniera, celebrując obronę swoich dyplomów inżynierskich w wyjątkowej atmosferze.

Uroczyste rozpoczęcie i wspólna zabawa

Bal oficjalnie otworzył Prorektor ds. Studenckich, dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. PB, który w krótkim przemówieniu pogratulował świeżo upieczonym inżynierom ich osiągnięć i życzył dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej. To wyjątkowe wydarzenie zorganizowało Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, dbając o każdy detal wieczoru.

Bal Inżyniera – tradycja łącząca pokolenia

Bal Inżyniera to nie tylko okazja do świętowania ukończenia studiów, ale także budowania i utrzymywania relacji w dynamicznie rosnącej społeczności absolwentów Politechniki Białostockiej. W wydarzeniu wzięli udział zarówno najmłodsi absolwenci, jak i bardziej doświadczeni inżynierowie, którzy wracają, by wspólnie celebrować ten wyjątkowy czas.

Życzymy Wam wielu sukcesów!

Niech zdobyta wiedza, umiejętności i pasja inżynierska prowadzą Was do realizacji ambitnych projektów i innowacyjnych pomysłów. Trzymamy kciuki za Waszą przyszłość i mamy nadzieję, że Bal Inżyniera pozostanie w Waszej pamięci na długo!

Posłuchaj relacji, którą przygotował Paweł Cybulski:

(pc)