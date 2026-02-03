Od architektury do projektowania wnętrz i autorskich torebek. Drogi kariery Marceliny Błońskiej

3 lutego, 2026

Marcelina Błońska fot. Paweł Cybulski Marcelina Błońska fot. Paweł Cybulski

Drogi kariery to program, w którym spotykamy się z absolwentami Politechniki Białostockiej, by porozmawiać o ich zawodowych wyborach, pasjach i pomysłach na życie po studiach. Tym razem gościem Pawła Cybulskiego była Marcelina Błońska – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, projektantka wnętrz oraz autorskich torebek. To opowieść o odwadze, kreatywności i łączeniu różnych dziedzin sztuki użytkowej.

Posłuchaj tutaj:

Od inspiracji do studiów na Politechnice Białostockiej

Droga Marceliny Błońskiej na Politechnikę Białostocką zaczęła się od miłości. To właśnie jej partner, dziś mąż, studiujący architekturę, zaraził ją pasją do projektowania. Wspólne klejenie makiet, nauka obsługi AutoCAD-a i pierwsze rysunki techniczne sprawiły, że architektura stała się czymś więcej niż tylko zainteresowaniem.

Początkowo Marcelina rozpoczęła studia na Wydziale Budownictwa, jednak szybko zrozumiała, że techniczne liczenie konstrukcji nie daje jej pełnej satysfakcji. Kreatywność i potrzeba artystycznego wyrazu zaprowadziły ją na wymarzony Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Wydział Architektury a Budownictwo – dwa różne światy

Choć oba kierunki funkcjonują w ramach jednej uczelni, różnice są ogromne. Architektura to przestrzeń dla twórców – ludzi otwartych, wrażliwych i nieszablonowych. Studenci architektury wyrażają siebie nie tylko w projektach, ale także w stylu bycia, ubiorze i podejściu do pracy.

Studia były intensywne, szczególnie w okresach sesji, ale dawały ogromną swobodę twórczą. To właśnie tam Marcelina mogła w pełni rozwinąć swoje artystyczne skrzydła.

Projektowanie wnętrz – naturalna droga po studiach

Jeszcze w trakcie studiów Marcelina zaczęła zdobywać doświadczenie zawodowe, pracując w studiach meblowych i projektując meble biurowe oraz kuchenne zabudowy. Już wtedy wiedziała, że jej celem jest własna działalność i praca jako architekt wnętrz, szczególnie w obszarze wnętrz mieszkalnych.

Zamiłowanie do aranżacji przestrzeni towarzyszyło jej od dzieciństwa. Przemeblowywanie pokoju i tworzenie przytulnych wnętrz było dla niej naturalnym sposobem wyrażania siebie.

Od wnętrz do mody – autorskie torebki handmade

Drugą ścieżką kariery Marceliny Błońskiej okazało się projektowanie torebek. Inspiracją było rodzinne rękodzieło – mama projektantki była krawcową, a dzieciństwo spędzone w zakładzie krawieckim rozbudziło w niej miłość do szycia.

Podczas urlopu macierzyńskiego ukończyła szkołę szycia i zdobyła nowy zawód. Dziś tworzy unikatowe torebki szyte ręcznie ze sznurka, łączone maszynowo ściegiem zygzakowym. Każdy projekt to indywidualna forma, gra bryłą i kolorem, bez schematów i masowej produkcji.

Architektura jako fundament kreatywności

Choć projektowanie wnętrz i torebek wydają się odległymi dziedzinami, architektoniczne myślenie przestrzenne, wyczucie proporcji i kolorystyki mają ogromny wpływ na jej twórczość. Umiejętności zdobyte na studiach procentują w każdej formie projektowania.

Rada dla przyszłych studentów architektury

Gdyby mogła cofnąć się do czasów studiów, powiedziałaby sobie jedno – nie bać się. Odwaga, otwartość na nowe doświadczenia i wiara w sens własnej pracy to klucz do sukcesu, zarówno w architekturze, jak i w kreatywnym biznesie.

Marcelina Błońska jest przykładem na to, że absolwenci Politechniki Białostockiej z powodzeniem łączą wiedzę techniczną z artystyczną pasją, tworząc własne, unikalne drogi kariery.

(pc)