Od września czynne będą wszystkie pływalnie, a wstęp na teren ośrodka Dojlidy – bezpłatny

Sierpień 30, 2022

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Od września pływalnie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wracają do pracy w trybie roku szkolnego. Będą zajęcia aerobiku i o charakterze rehabilitacyjnym, do tego nauka pływania, pływanie rekreacyjne i wypoczynek w strefach SPA na trzech sprofilowanych obiektach. Natomiast od września wstęp na teren Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy będzie bezpłatny.

– Wszystkie pływalnie BOSiR (Kameralna, Rodzinna, Sportowa) będą czynne codziennie, oprócz niektórych świąt, od godziny 6:15 do 21.30/21:45 – mówi Anna Kopeć-Tyszkiewicz z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pływalnie przeszły też niezbędne remonty i prace konserwacyjne, naprawy i odświeżanie. – Na Pływalni Rodzinnej przeprowadzono prace konserwacyjne sauny suchej, na Pływalni Kameralnej odświeżono szatnie, pokój ratowników, wymieniano baterie prysznicowe, poręcze w nieckach, a na Pływalni Sportowej wykonano cały przegląd serwisowy, wentylacji, remont klatki schodowej – wylicza Anna Kopeć-Tyszkiewicz.

I jednocześnie podkreśla, że warto pytać w kasach o wolne miejsca na basenach, ponieważ na początku roku szkolnego zainteresowanie zawsze jest duże, potem miejsca się zwalniają.

Natomiast kąpielisko w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy funkcjonuje do końca sierpnia. To oznacza, że plaża jest strzeżona przez ratowników. – Od 1 września wstęp będzie bezpłatny, kąpielisko przestanie funkcjonować, ale ośrodek jest wciąż czynny, można wypożyczać sprzęt sportowy i pływający, można korzystać z siłowni, a place zabaw i ścieżki spacerowe są cały czas do dyspozycji mieszkańców. Wypożyczalnia ma funkcjonować do 15 października – dodaje Tyszkiewicz.

Już teraz można uznać, że na Dojlidach to był jeden z najlepszych sezonów pod względem frekwencyjnym. (at)