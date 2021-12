Od 1 stycznia obsługą programu „Rodzina 500+” zajmie się ZUS

Grudzień 22, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od 1 lutego 2022 roku ZUS zacznie przyjmować wnioski o 500 plus na kolejny tzw. okres świadczeniowy. Wcześniej, bo już od 1 stycznia wnioski będą mogli składać rodzice nowonarodzonych dzieci.

Zgodnie z przepisami, po narodzinach dziecka, rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli wyrobią się w tym czasie otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus nowe wnioski będą mogli składać od 1 lutego. Będą przyjmowane tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia,

Nowy okres świadczeniowy zacznie obowiązywać od czerwca. Gminy, które teraz wypłacają 500 plus będą to robić do końca maja. Później rolę tę przejmie ZUS. (mt)