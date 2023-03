Obwodnica Sokół coraz bliżej. Droga rozładuje ruch na trasie Białystok-Wysokie Mazowieckie

14 marca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń

Rozpoczęła się budowa obwodnicy miejscowości Sokoły w powiecie wysokomazowieckim. Droga będzie liczyła blisko 4,5 km i wyprowadzi ruch samochodowy na ruchliwej trasie Białystok – Wysokie Mazowieckie.

– To dobra wiadomość dla gminy Sokoły, która tak prężnie się rozwija. A ta obwodnica będzie swoistym bypassem tego rozwoju – podkreślił wicemarszałek Marek Olbryś. – Jesteśmy szczęśliwi jako władze samorządowe, że ruszamy z budową obwodnicy. Liczę, że jeszcze w tym roku zaczniemy kolejną inwestycję – drogę z Wysokiego Mazowieckiego do Białegostoku.

Starania o obwodnicę Sokół trwały kilka lat. To bardzo ważna i potrzebna inwestycja, bo natężenie ruchu w tym miejscu jest ogromne. To nie tylko bezpieczeństwo dla podróżnych i mieszkańców, ale także szansa na rozwój gminy. Nowa droga to bowiem nowe tereny inwestycyjne.

Inwestycja jest zaplanowana na 17 miesięcy. Zgodnie z planem ma zakończyć się w listopadzie 2024 roku.

Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 46 mln złotych, z czego 27 mln złotych pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Reszta pochodzić będzie z budżetu województwa. (mt)