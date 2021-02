Obrońcy Lasu Solnickiego ponownie apelują o dialog do władz Białegostoku

Luty 1, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Społecznicy ponownie apelują do władz Białegostoku o dialog i rzetelne informacje w sprawie budowy pasa startowego na Krywlanach. A dokładnie chodzi im o wycinkę drzew w Lesie Solnickimi na potrzeby uruchomienia lotniska.

We wrześniu ubiegłego roku organizacje pozarządowe złożyły w Urzędzie Miejskim petycję z podpisami mieszkańców przeciwko wycince. Z kolei miasto uważa, że konieczne jest ścięcie najwyższych drzew w obrębie inwestycji, bo uniemożliwiają bezpieczne lądowanie i startowanie samolotów. Dotyczy to prawie 14.5 tysiąca drzew na obszarze około 80 hektarów. W sprawie usunięcia przeszkód lotniczych, magistrat wydał już drugą decyzję, od której ponownie odwołała się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, natomiast aktywiści pytają się, czy będzie to lotnisko z którego skorzystają również mieszkańcy.

– Mamy coraz więcej wątpliwości czy rzeczywiście sensowne jest wycinanie tego lasu. Dlatego, że mamy wrażenie, że jednak będzie to małe lotnisko biznesowe. Z niego nie polecą białostoczanie ani za granicę ani do innego miasta w Polsce, prawdopodobnie, chyba, że będą mieli własny samolot, albo będzie ich stać na wynajęcie. Wszystko przemawia za tym, że trzeba zrobić konkretna analizę w tej sprawie – mówiła Małgorzata Grabowska – Snarska ze Stowarzyszenia „Okolica”.

Natomiast Iwona Mońdziel z „Porozumienia dla drzew” uważa, że miasto powinno przedstawić białostoczanom analizę ekonomiczną dotyczącą funkcjonowania lotniska.

– Miasto mówi o jakichś hipotetycznych zyskach, natomiast lotnisko to są koszty: ekologiczne, społeczne, koszty finansowe. Miasto nie mówi o spadku wartości nieruchomości, nie pochyla się nad tym, że pogorszą się warunki życia mieszkańców z powodu hałasu. To są takie koszty, które mieszkańcy poniosą sami, nie będą to koszty magistratu – dodawała Iwona Mońdziel.

Społecznicy złożyli pismo do magistratu prosząc o konkretne informacje dotyczące funkcjonowania lotniska oraz ponownie wzywają Miasto do zorganizowania debaty w sprawie wycinki drzew i przyszłości pasa startowego. (ea/mc)

Treść petycji: