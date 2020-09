Obrońca Jagiellonii Białystok w najlepszej „jedenastce” 3. kolejki PKO Ekstraklasy

Wrzesień 16, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Ekstraklasa opublikowała nazwiska zawodników wyróżnionych w 3. kolejce PKO Ekstraklasy. W tym gronie znalazł się obrońca Jagiellonii Białystok – Paweł Olszewski.

– Ta nominacja do jedenastki kolejki to jest dla mnie fajny bodziec do dalszej pracy, taki kop motywacji, że to, co robię ma sens i wiem, że stać mnie jeszcze na dużo więcej – powiedział Paweł Olszewski.

„Olsziego” wyróżniono po raz pierwszy w tym sezonie. W innych zestawieniach znaleźli się także Pavels Steinbors i Jesus Imaz.

Kolejny mecz Jagiellonia rozegra na wyjeździe, z Piastem w Gliwicach. Spotkanie w najbliższy poniedziałek (21.09) o 18:00. (mt/mc)