19 września, 2025

Obowiązują już nowe stawki za badania techniczne pojazdów

Hala pojazdów w szkole fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok
Już nie 98 zł, a 149 zł kierowcy płacą za przegląd techniczny samochodu osobowego. W piątek (19.,9) weszły w życie nowe przepisy. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie.

 

To pierwsza taka podwyżka od ponad 20 lat. 98 zł za diagnostyczne badania techniczne samochodów właściciele aut płacili od 2004 roku. Diagności zwracają uwagę, że w tym czasie inflacja osiągnęła 85 proc., co w ich ocenie w pełni uzasadnia potrzebę podniesienia opłat. Natomiast wedle ministerstwa infrastruktury wzrost opłat ma zachować balans, który odciąży stacje kontroli pojazdów, ale nie obciąży właścicieli aut.

Dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne w Polsce należała do najniższych w Europie. Po urealnieniu nadal jest znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii. (red.)

