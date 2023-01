Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe rezerwistów w 2023 roku. Kto może dostać wezwanie?

Styczeń 19, 2023

W 2023 roku do 200 tysięcy osób może zostać powołanych w ramach ćwiczeń wojskowych. To zarówno osoby, które mają już doświadczenie wojskowe oraz bez doświadczenia, np. lekarze, informatycy, tłumacze. Ćwiczenia potrwają maksymalnie do 16 dni. Ale dokładnie w jakim terminie się odbędą i ile takich osób dostanie powołanie w Białymstoku i Podlaskiem?- to tajemnica wojskowa.

– W 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski – 63 roku życia – tłumaczy ppłk. Justyna Balik, rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Czym jest uregulowany stosunek do służby wojskowej? To nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy. W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej.

– Powołując do odbycia ćwiczeń wojskowych głównie skupiamy się na żołnierzach rezerwy, którzy posiadają przeszkolenie wojskowe. Ćwiczenia będą trwały maksymalnie do 16 dni – jeśli chodzi o osoby, które mają już doświadczenie wojskowe. W niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby wojska, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego tj. np. lekarze, pielęgniarki, weterynarze, tłumacze, informatycy, elektrotechnicy. Osoby te w trakcie ćwiczenia przejdą szkolenie wojskowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Żołnierze po odbyciu ćwiczeń zostaną przeniesieni do rezerwy pasywnej i zostaną wytypowani do nadania przydziałów mobilizacyjnych zgodnie z potrzebami jednostek wojskowych. Takich osób w 2023 roku zamierzamy przeszkolić maksymalnie do 3 tysięcy – dodaje ppłk. Justyna Balik.

Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych dostarcza do adresata poczta polska. Kto może odwołać się od decyzji? – To np. osoby chore, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czy samotni rodzice. Wszystkie przypadki wymagają udokumentowania – zaznacza ppłk. Balik.

Żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje odpowiednio za każdy dzień trwania tych ćwiczeń wynagrodzenie – według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego. (at)