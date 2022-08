Obchody Polskiego Dnia Bluesa w Białymstoku. Będą nowe tabliczki na Alei Bluesa i koncert w Famie

Sierpień 29, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

O pięć nowych tabliczek wzbogaci się w tym roku białostocka Aleja Bluesa. Ich odsłonięcie zaplanowano na 16 września w ramach obchodów Polskiego Dnia Bluesa.

Jak co roku wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert. W klubie Fama zagra JJ Band. Będzie można usłyszeć przekrojowy materiał twórczości zespołu.

Zespół z Jeleniej Góry w ciągu prawie 20 lat działalności zdobył miano jednej z najlepszych grup bluesowych w Polsce, a także szereg nagród festiwalowych. W 2003 roku nagrał swoją pierwszą płytę „Good Day For The Blues”, a rok później odbyła się premiera albumu „Searching For The Blues”. W roku 2010 ukazała się szczególna płyta „J.J. Band i Przyjaciele – Blues” z utworami Tadeusza Nalepy, nominowana do nagrody Fryderyka. Wszystkie trzy płyty zyskały miano „płyty roku” w ankiecie czytelników pisma „Twój Blues”. Dwukrotnie czytelnicy uznali też J.J. Band za zespół roku. Jacek „Jogi” Jaguś był gitarzystą bluesowym 2004, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku, a Bartek Łęczycki – harmonijkarzem bluesowym 2005, 2006 i 2007 roku w Polsce według rankingu „Twojego Bluesa”.

Grupa występowała na najbardziej prestiżowych festiwalach bluesowych w Polsce obok polskich i zagranicznych wykonawców z najwyższej półki. J.J. Band to niewątpliwa uczta muzyczna, wielka radość grania i dobra zabawa. W 2010 roku skład zespołu zasiliła sekcja rytmiczna złożona z doświadczonych i uznanych na polskiej scenie bluesowej wrocławskich muzyków – Bartosza Niebieleckiego na perkusji i Andrzeja Stagraczyńskiego na basie.

Gośćmi specjalnymi będą: Karolina Cygonek – wokalistka bluesowa współpracująca z Jan Gałach Band oraz Marek Raduli – legenda polskiej gitary, jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Na to muzyczne wydarzenie są jeszcze bilety.

Przed koncertem w Famie odsłonięte zostaną nowe tabliczki na białostockiej Alei Bluesa. Tradycja ta sięga 2008 roku, kiedy to obchodzono 30. rocznicę utworzenia festiwalu Jesień z Bluesem. Dziś na alei jest ok. 80 tabliczek.

Aleja Bluesa umiejscowiona jest na zapleczu Rynku Kościuszki. To deptak z chodnikiem w kształcie klawiatury fortepianu, prowadzący do parku Planty. Swoje tabliczki ma tam m.in. Tadeusz Nalepa, Ryszard Riedel, Jan Chojnacki, Irek Dudek, czy Martyna Jakubowicz. (mt)