Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku

źróło: Podlaska KAS

Ponad 130 pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS odebrało w czwartek (16.09) odznaczenia i awanse za wyróżniającą się pracę. W Białymstoku odbyły się regionalne uroczystości z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

W uroczystej zbiórce uczestniczyła minister Magdalena Rzeczkowska – Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

– Państwa osiągnięcia pokazują, że siłą KAS są pracownicy i funkcjonariusze, oddani idei dążenia do wspólnego celu. Bez Państwa, bez ludzi kreatywnych, otwartych na nowoczesność, patrzących w przyszłość, a jednocześnie doskonale rozumiejących i wypełniających ideę służby publicznej, realizacja stawianych przed nami wyzwań nie byłaby możliwa – mówiła minister do zgromadzonych.

Wśród odznaczonych 9 osób otrzymało odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a 47 osób otrzymało odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”.

Mianowania prezydenckie na stopień podkomisarza otrzymało 15 funkcjonariuszy, 40 kolejnych odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe, a 20 pracowników cywilnych otrzymało awanse w korpusie służby cywilnej.

– Mimo, że był to niełatwy, naznaczony pandemią rok, podlaska KAS wywiązała się ze swoich zadań bardzo dobrze – powiedział dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski. – Dziękuję wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej za wysiłek, który podejmują podczas codziennej pracy i służby, za rzetelność i zaangażowanie oraz za inicjatywy, które pozwalają nam stawać się coraz lepszymi w tym co robimy. To Państwa praca i codzienna służba jest tym, co daje wyniki, których się od nas oczekuje i za to chylę przed Państwem czoło – dodał. (mt)