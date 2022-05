O telewizji w życiu codziennym w Polsce. Spotkanie autorskie z prof. Alicją Kisielewską na UwB

Maj 17, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku organizuje spotkanie z prof. Alicją Kisielewską dotyczące jej najnowszej książki „Antropologia telewizji. Telewizja w życiu codziennym w Polsce”.

To publikacja medioznawczo-kulturoznawcza dotycząca kulturotwórczej roli telewizji w polskim społeczeństwie, przedstawiona w formie analizy antropologicznej i semiotycznej.

– Telewizja naziemna, niekodowana jest medium najpopularniejszym w Polsce. W związku z tym możemy ją uznać za rodzaj krajowego narratora, który opowiada nam o nas samych tworząc różne środowiska symboliczne w oparciu o potoczną racjonalność. W książce tej pisałam o tym, co ogląda w telewizji większość Polaków, a także jakie są charakterystyczne praktyki jej oglądania i inne praktyki związane z telewizją. Przyjęta perspektywa historyczna pozwoliła mi na prześledzenie zmian jeśli chodzi o znaczenie telewizji w życiu codziennym w Polsce od jej początków, czyli od 1952 roku do dzisiaj. Analiza popularnych programów, które codziennie oglądają miliony widzów, co do których panuje powszechne przeświadczenie, że są zbyt trywialne, aby były poddawane krytycznej refleksji pokazała, jakie znaczenia i wartości są bliskie Polakom. Natomiast analiza praktyk oglądania telewizji i innych praktyk z nią związanych pozwoliła zobaczyć, czym żyją zwykli ludzie w Polsce. Moim zdaniem zwykła telewizja stanowi interesujące pole do antropologiczno-kulturowych badań na temat kultury telewizji, a szerzej kultury polskiej. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć społeczne, kulturowe, a nawet polityczne, chociaż nie jest to przedmiotem refleksji w mojej książce, oddziaływanie najważniejszego współczesnego środka masowego przekazu, czyli telewizji. Społeczne znaczenie telewizji w Polsce potwierdzają wskaźniki oglądalności, które mówią, że jest ona wciąż najpopularniejszym medium w naszym kraju. Telewizja stanowi wszechobecne środowisko komunikacyjne, a tym samym przyczynia się do telewizyjnej mediatyzacji świata życia codziennego odbiorców – mówi prof. Kisielewska.

Podczas spotkania, prof. Kisielewska opowie o swojej książce. Organizatorzy zaplanowali też dyskusję. Początek spotkania w środę (18.05) o 14:00 w Instytucie Studiów Kulturowych UwB. Wstęp jest wolny.

Dr hab. Alicja Kisielewska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, jest medioznawcą i kulturoznawcą. Kieruje Instytutem Studiów Kulturowych UwB. Zajmuje się antropologią mediów i semiotyką przekazów medialnych. Jest autorką także dwóch innych monografii: „Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności” (Kraków 2009) oraz „Film w twórczości Andrzeja Struga” (Białystok 1998). Zredagowała kilkanaście prac zbiorowych poświęconych mediom i kulturze współczesnej, m.in. „Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem” (Białystok 2014), „Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II” (współredakcja, Białystok 2016), „Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy” (współredakcja, Białystok 2017), „PRL-owskie re-sentymenty” (współredakcja, Gdańsk 2017). Jest Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Prezesem Oddziału PTK w Białymstoku. (mt)