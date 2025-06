O relacjach i konieczności rozmowy będzie spektakl „Wypiór” prezentowany w Akademii Teatralnej

3 czerwca, 2025

Spektakl „Wypiór”, źródło: ATB Spektakl „Wypiór”, źródło: ATB

Czy w spektaklu teatralnym można się przejrzeć jak w lustrze i zastanowić się jak działają nasze związki? O tym będzie można się przekonać na pokazie sztuki „Wypiór”, który będzie prezentowany w białostockiej filii Akademii Teatralnej.

Spektakl powstał na podstawie utworu Grzegorza Uzdańskiego o tym samym tytule. Adaptacją, reżyseria, scenografią zajął się Wojciech Leśniewski, student II roku reżyserii. I, jak sam mówi, był to pretekst do zgłębienia relacji i konieczności rozmowy.

– Jak to jest, że nawet jeśli jesteśmy z kimś w związku i wykonujemy bardzo podobny zawód, bo bohaterowie „Wypióra” to jest aspirujący poeta i aspirująca pisarka, więc powinni znać swoje problemy, a oni średnio o nich rozmawiają. Średnio rozmawiają też o tym, co jest osią fabularną tej bajki, ponieważ w ich mieszkaniu zalókł się Mickiewicz i okaże się, że oni nie rozmawiają, nie tylko o tym co ich trapi, ale również o swojej relacji – tłumaczy Wojciech Leśniewski.

Spektakl „Wypiór” powstał w wyniku pracy zaliczeniowej w sesji zimowej. Teraz będzie można go zobaczyć w Teatrze Szkolnym przy Sienkiewicza 14 w najbliższy piątek (06.06) i sobotę (07.06). Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja wejściówek. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Wojciechem Leśniewskim, studentem II roku reżyserii w białostockiej filii Akademii Teatralnej: