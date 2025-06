O Rankingu „Perspektywy 2025”, współpracy z Politechniką Białostocką i o pracy w Radiu Akadera- rozmowa z prof. dr hab. Marcinem Moniuszko

27 czerwca, 2025

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku po raz kolejny potwierdza swoją pozycję lidera wśród uczelni medycznych w Polsce. W rankingu Perspektywy 2025 zajął pierwsze miejsce, stając się nie tylko powodem do dumy dla środowiska akademickiego, ale również dla całego województwa podlaskiego. To ogromne wyróżnienie, które świadczy o wysokiej jakości kształcenia, innowacyjnych badaniach naukowych i silnym zaangażowaniu społeczności akademickiej.

W rozmowie z Radiem Akadera, rektor UMB – prof. dr hab. Marcin Moniuszko, nie krył radości z osiągnięcia uczelni. Podkreślił, że choć ranking nie jest zaskoczeniem dla społeczności akademickiej, to stanowi powód do ogromnej dumy. Jak zauważa, jest to kolejny sygnał dla mieszkańców regionu, że warto szukać najwyższej jakości edukacji właśnie w Białymstoku.

„To fantastyczne uczucie. Cieszymy się bardzo, jako białostoczanie, że nasza uczelnia znów została tak wysoko oceniona” – mówi rektor Moniuszko.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje 16 kierunków studiów, umożliwiając rozwój w wielu obszarach medycyny i nauk pokrewnych. Uczelnia łączy najwyższą jakość kształcenia z komfortowymi warunkami studiowania w jednym z najbardziej przyjaznych miast dla studentów – Białymstoku.

To idealne miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą połączyć życie w dynamicznym, rozwijającym się regionie z edukacją medyczną na najwyższym poziomie.

Rektor podkreśla również znaczenie współpracy między Uniwersytetem Medycznym a Politechniką Białostocką. Obie uczelnie łączą siły w projektach z zakresu bioinżynierii, sztucznej inteligencji i analizy danych, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnych metod diagnostyki i terapii.

„To najpiękniejsze, że ta współpraca wynika nie tylko z konieczności, ale z chęci i dobrej atmosfery. Pokazujemy, jak cenna jest interdyscyplinarność” – dodaje rektor.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nie osiada na laurach. Prowadzi ambitne inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną i szpitalną, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości kształcenia i opieki medycznej.

Uczelnia zarządza dwoma dużymi szpitalami klinicznymi oraz innymi jednostkami medycznymi, zapewniając opiekę zdrowotną dla znacznej części mieszkańców regionu. To wyjątkowa odpowiedzialność i jednocześnie możliwość praktycznego kształcenia studentów w warunkach klinicznych.

UMB to nie tylko miejsce nauki, ale również aktywnie działająca społeczność studencka. Rektor z dumą opowiada o zaangażowaniu studentów w organizacje akademickie, projekty artystyczne, społeczne i naukowe.

