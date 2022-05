O przemytniczkach złota w Indiach. Spotkanie z cyklu „Ciekawi Świata” w Klubie Fama

Maj 17, 2022

źródło: Białostocki Ośrodek Kultury źródło: Białostocki Ośrodek Kultury

To kolejne spotkanie z cyklu „Ciekawi świata”. We wtorek (17.05) o 18:00 w Famie z białostoczanami spotka się Cezary Borowy, autor książki „Przemytniczki złotych kości”.

Cezary Borowy, autor nagradzanej książki „Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach”, powraca z kolejną barwną, soczystą i szczerą relacją ze świata polskich „przewalaczy”. Tym razem oddaje głos kobietom, a gra toczy się o większą stawkę. „Przemytniczki złotych kości” to opowieść o kulisach przemytu złota w Azji i dziewczynach z PRL-u, które miały w sobie dość odwagi (czy też szaleństwa), by w sandałach przewozić przez „zieloną” po cztery kilogramy kruszcu.

Przemyt elektroniki na trasie Singapur-Indie w latach 80. można uznać za wstęp do działalności przemytniczej na większą skalę. Pod koniec lat 80. polskich przewalaczy interesowało już tylko złoto, a to groziło o wiele poważniejszymi konsekwencjami.

„Przemytniczki złotych kości” to opowieść o wyrafinowanych patentach, bezczelnych ściemach, siostrzeństwie i życiu z oddechem służb na plecach. Borowy oddaje głos uczestniczkom wydarzeń. Poznajcie Matę Hari, Krisznę, Ankę Lotówkę, Basię Obserwatorkę, Szachistkę, Francuzkę, Ewę Okulistkę i inne dziewczyny, które nie chciały wyklejać gazetek okolicznościowych na korytarzach biur PRL-u ani parzyć kawy dyrektorowi. Na innym kontynencie, z paszportem na inne nazwisko, podjęły niebezpieczną grę o inne życie.

Relacje bohaterek przeplatane są licznymi marginaliami – prawdziwą ucztą dla miłośników Wschodu. Od szczególnych powodów miłości Indusów do złota, przez miasto szlifierzy diamentów, historię handlu opium, po najdroższe olejki eteryczne na świecie i rzemieślników, którzy potrafią zakląć w butelce nawet petrichor – zapach ziemi po pierwszym monsunie.

„Te moje zwięzłe notatki, opisy bogów, kultury, zwyczajów, drzew, kosmetyków, wydarzeń historycznych, to takie zapiski na marginesie głównej historii. Dlatego nazwałem je marginaliami – wyjaśnia Cezary Borowy i dodaje – Przychodzi moment, gdy tych kropek mam na tyle dużo, że zaczynam je łączyć kreską, tworzę w miarę spójny obraz tego, czego doświadczam. Mogę wtedy powiedzieć, że zbliżyłem się do poznania i zrozumienia Innego. A czy nie o to chodzi w prawdziwej podróży?”.

Cezary Borowy

Rocznik 1960. Absolwent Wydziału Ogrodnictwa SGGW, miłośnik dendrologii. W latach 80. przez trzy lata mieszkał w południowej Azji, w Indiach i Singapurze.

Brązowy medalista Mistrzostw Świata Nordic Walking w Austrii w 2009 roku na dystansie 20 km. Mistrz Polski w Nordic Walking w 2009 roku. Zapalony biegacz, w ostatnich latach ukończył dwa maratony i przygotowuje się do kolejnego.

Obecnie często odwiedza Indie zarówno jako organizator wyjazdów i przewodnik grup, jak również samotnie na kilkutygodniowe wyjazdy. W ostatnich pięciu latach odbył dwie piesze wędrówki przez interior subkontynentu. Prowadzi bloga podróżniczego „Azjatycki Obserwator”.

