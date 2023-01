O problemach i funkcjonalności małych miast rozmawiano podczas seminarium na Politechnice Białostockiej

Styczeń 20, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

„Jak monitorować rozwój miast w niepewnych czasach?” to tytuł seminarium, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz podlascy samorządowcy. Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Białostocka.

– Problem funkcjonalności małych i średnich miast w perspektywie tego co się dzieje na mapie globalnych zmian, to takie wyzwanie, z którym próbujemy my jako Polska, ale też Europa i generalnie cały świat, się zmierzyć – mówi Jacka Żalek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej podkreśla, że Politechnika Białostocka to uczelnia regionalna i odpowiada przede wszystkim na potrzeby regionu, w którym wiele jest małych miast.

– Zapraszamy do siebie kandydatów z regionu z myślą, aby ich tutaj zatrzymać, ponieważ młode i wykształcone osoby to jeden z wielu czynników miastotwórczych – zapewnia prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Wydarzenie było zorganizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, w którym wraz z naukowcami z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej opracowywane są wskaźniki rozwoju miasta.

– Wspólnie z Hajnówką zastanawiamy się, w jaki sposób monitorować miasto – mówi prof. Katarzyna Halicka, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Naszym zadaniem jest zebranie takich wskaźników oceny miasta, które by były po pierwsze charakterystyczne dla miasta Hajnówki, po drugie łatwe w zbieraniu, w jakiś też sposób powtarzalne. Dzięki tym wskaźnikom można by sprawdzać, w jaki sposób miasto Hajnówka się rozwija.

System wskaźników, który będzie opracowany na przykładzie Hajnówki, ma być na tyle uniwersalny, aby w przyszłości mogły z tego skorzystać również inne miasta. (hk)